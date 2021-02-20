نائب يعلن تضامنه مع نواب الصعيد.. ويطالب بمحاكمة تامر أمين

أعلن النائب حسن المير عضو مجلس النواب، تضامنه التام مع جميع زميلاته وزملائه أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن جميع محافظات ومدن ومراكز واحياء وقرى صعيد مصر ضد الاعلامى تامر أمين بعد إساءته للصعايدة.





وطالب "المير" فى بيان له اصدره اليوم بمحاكمة الاعلامى تامر امين بعد إساءته البالغة لابناء وجماهير صعيد مع فتح تحقيق فورى معه مؤكدًا ان هذا الاعلامى يجهل عادات وقيم الصعيد الأصيلة وادعى كذبًا وزورًا انه فى الريف والصعيد يقوم الناس بالخلفة حتى يقوموا اولادهم بالصرف عليهم من خلال تشغيلهم فى ورش كما يقوموا بشحن بناتهم الى القاهرة ليعملن خادمات بالمنازل وأكد النائب حسن المير ان إساءة تامر أمين لابناء وجماهير صعيد مصر ادت حالة من الاحتقان والغضب الشديدين لدى جماهير وابناء صعيد مصر بسبب هذه التصريحات السيئة.





مؤكدًا ضرورة ان يتم توقيع اشد العقوبات ضد تامر امين من خلال محاكمته امام القضاء المصرى الشامخ والنزيه حتى يكون عبرة لغيره وحتى لاتتكرر مثل هذه الامور.





وقال النائب حسن المير بصفتى احد اعضاء مجلس النواب عن محافظة الدقهلية اقر اننى من خلال زملاتى فى هذا المجلس والمجالس البرلمانية السابقة لم اجد اجدع وأشجع من زميلاتى وزملائى اعضاء البرلمان من جميع محافظات الصعيد وطنية وإخلاصًا وحبًا لمصر وشعبها وهم يتصدرون الصفوف فى الدفاع عن الدولة المصرية، معتبرًا ما تفوه به تامر أمين كان إساءة بالغة للشعب المصرى كله ولابد من محاكمته امام القضاء المصرى الشامخ حتى يكون عبرة لغيره مما يحاولون الإساءة لمصر وشعبها العظيم.