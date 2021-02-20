كان أكثر الرجال حكمة وإليه ينسب علم التربية ..حكم عليه بالانتحار .. تعرف على قصة حياة الفيلسوف الفنان

لقب بأنه أكثر الرجال حكمة في العالم القديم ، وكان دائم السعي وراء الحقيقة والاهتمام بجعل مشاكل الحياة المعقدة سهلة ومفهومة ، حيث كان يسعى إلى مناقشة الكثير من المعتقدات والتقاليد المسلم بها ، مما أدى إلى إكسابه الكثير من العداوات مع غيره .





ولد "سقراط" عام 470 ق.م وهو فيلسوف وحكيم يوناني ، كما يعتبر أحد مؤسسي الفلسفة الغربية ، لم يترك مؤلفات أو كتب كثيرة ، فجميع المعلومات نستقيها من خلال روايات تلامذته عنه.





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كان "سقراط" مشهورًا بإسهاماته في مجال علم الأخلاق ، حيث تنسب إليه مفاهيم "السخرية السقراطية" والمنهج السقراطي والتي تستخدم في مجال واسع من النقاشات كما أنه نوع من "البيداغوجيا" وهي علم التربية ، والتي من خلالها يتم طرح مجموعة من الأسئلة ليس بهدف الحصول على إجابات فردية فحسب ، وإنما كوسيلة لتشجيع الفهم العميق للموضوع المطروح.





وقد عمل في الفن وقتا قصيرا ثم تحول إلى مجال الفلسفة ، وثبتت من فوره شهرته كمفكر على جانب كبير من الأصالة والإبداع ، كما ابتدع طريقة للتحقيق والتعليم للوصول إلى تعبير واضح لكل البشر.









كان "سقراط" يعيش في أمان في حياة "بيريكليس" لأن هذا السياسي الكبير كان معجبا بفكره وفلسفته ، ولكن بعد وفاته شرع أعداء سقراط في الضغط عليه لكي يسحب معظم ما قاله، ولكن لم يقبل بذلك ، وما كان يعتقد أن الحاجة تدعو إلى مناقشته.





وفاته :-

أدين "سقراط" بتخريبه لعقول الشباب الأثينيين وتم الحكم عليه بالإعدام عن طريق تناول شراب معد من نبات الشوكران السام عام 399 ق.م