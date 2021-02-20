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أخبار البلد

وزيرة الصحة تصدر عددًا من القرارات التنظيمية للعمل بالوزارة

السبت 20/فبراير/2021 - 06:32 م
صدى البلد
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محمد غالي
أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، عددًا من القرارات الوزارية، والتي من شأنها تطوير منظومة العمل بالوزارة

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القرار الأول الذي حمل رقم 314 لعام 2021 نص على تكليف الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الرعاية العلاجية، للعمل مساعدًا لوزير الصحة والسكان لشئون الطب العلاجي، وذلك لمدة عام من إصدار القرار، لما حققه خلال الفترة الأخيرة من إنجازات في تطوير منظومة العمل بالمستشفيات التابعة لقطاع الطب العلاجي، بالإضافة إلى جهوده في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد من خلال تجيهز مستشفيات العزل والفرز على مستوى الجمهورية، وكذلك تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى خلال الجائحة.

وأضاف أن القرار الوزاري الثاني الذي حمل رقم 81 لعام 2021، نص على تكليف الدكتور محسن طه، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، للقيام بتسيير أعمال رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان، وذلك لمدة عام من تاريخ إصدار هذا القرار، نظرًا لجهوده المبذولة في وضع آلية عمل تمكن من خلالها من توفير كافة التجهيزات والمستلزمات الطبية والوقائية بجميع المستشفيات، والوقوف على كافة الاحتياجات الطبية وإمداد المستشفيات بها أولًا بأول.

وذكر "مجاهد" أن القرار الثالث الذي حمل رقم 465 لعام 2021 نص على تكليف الدكتور أحمد محيي القاصد، للعمل مستشارًا لوزيرة الصحة والسكان لشئون تشغيل المستشفيات، وذلك لمدة عام من صدور القرار، للاستفادة من خبراته في مجال إدارة المستشفيات.
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