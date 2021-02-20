حكيم يطرح أغنية اطلعلي برة .. قريباً

يطرح المطرب حكيم أغنية جديدة بعنوان "اطــلعلى بـــرة" خلال الأيام القليلة المقبلة عبر قناته على موقع يوتيوب.

ونشر حكيم بوستر الأغنية وعلق قائلًا: "قريبًا .. اطلعلى برة حكيم" نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

وكان حكيم قد طرح مؤخرًا كليبه الغنائى "صحاب أونطة"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وحققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها، حيث تم تصويرها بشكل مبهر فى أحد الاستديوهات الكبري بالقاهرة، مما أضفى على الأغنية جوًا ساحرًا.

