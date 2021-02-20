ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حكيم يطرح أغنية اطلعلي برة .. قريباً

السبت 20/فبراير/2021 - 06:42 م
حكيم
حكيم
Advertisements
محمد بدران

يطرح المطرب حكيم أغنية جديدة بعنوان "اطــلعلى بـــرة" خلال الأيام القليلة المقبلة عبر قناته على موقع يوتيوب. 

ونشر حكيم بوستر الأغنية وعلق قائلًا: "قريبًا .. اطلعلى برة حكيم" نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

وكان حكيم قد طرح مؤخرًا كليبه الغنائى "صحاب أونطة"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وحققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها، حيث تم تصويرها بشكل مبهر فى أحد الاستديوهات الكبري بالقاهرة، مما أضفى على الأغنية جوًا ساحرًا.

وفى "صحاب أونطة" مزج حكيم بين الأغنية الشعبية والمهرجانات بشكل حضارى وبسيط، يدلل على موهبته الغنائية الكبيرة، وجرأته فى اقتحام هذا اللون الغنائى بشكل وقور يحفظ كاريزمته التى يعرفها جمهوره، وبدا النجم الشعبى فى كامل لياقته وقدم استعراضا راقيا خلال الأغنية.


Advertisements
Advertisements

المستأجر يدفع 50% من قيمة الأجرة القانونية المحددة للشقة..تعديلات على قانون الإيجار القديم

الغرامة والحبس 6 أشهر.. تامر أمين يواجه عقوبة سب وقذف الصعايدة

قناة مدرستنا: تصريحات جديدة من وزير التعليم في جروب الماميز .. 8 مساء

زيادة الإيجار ومنع التوريث.. تعديلات مرتقبة على الإيجارات القديمة

لدي ميول أنثوية.. تفاصيل إجراء عملية تصحيح جنسي لـ منتجة شهيرة

قرار نهائي.. عودة الدراسة بالجامعات السبت المقبل

بعد أزمة الصعايدة .. رانيا يوسف ترد بقوة على تامر أمين .. تفاصيل

مسار إجباري للدخول.. قرارات عاجلة عن الإجراءات الاحترازية بامتحانات الجامعات

النيابة في اتهام سفاح الجيزة بقتل شقيقة زوجته: وعد ضحيته بالزواج وخنقها

عقوبة الإعلامي الجريء.. مستجدات أزمة تامر أمين بسبب الصعايدة

خاص | مفاجآت في شهادة تميم يونس مطرب «سالمونيلا» بقضية الطبيب المتحرش

الأعلى للجامعات: استئناف الدراسة وإجراء الامتحانات 27 فبراير وسط إجراءات احترازية مشددة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبراء يحددون أسباب تمحور فيروس كورونا

غنية بالفيتامينات.. طريقة عمل كبدة فراخ بالبصل

فعال ضد العدوى.. كيف يحمي الزنك من نزلات البرد