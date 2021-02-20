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مرأة

لمحبي الفواكه.. خبيرة تغذية تكشف عن أفضل وقت لتناولها ومعلومات هامة عنها

السبت 20/فبراير/2021 - 08:31 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
تعتبر عصائر الفاكهة صحية وتستهلك كثيرًا كجزء من الروتين اليومي، لكن تشير بعض الدراسات أنها غير مفيدة للصحة لأنها  تحتوي على نسبة عالية من السكر يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وارتفاع الأنسولين مما يؤدي إلى زيادة نسبة الدهون في الجسم وزيادة الوزن.

تعتبر عصائر الفاكهة أحيانًا أيضًا من ضمن طيف المشروبات الغازية السكرية نظرًا لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر أيضًا.


وقالت الدكتورة Karishma Chawla، أخصائية التغذية ومعلم أسلوب الحياة، وفقا لموقع "timesofindia"، "غالبًا ما يتم استهلاك عصائر الفاكهة  في فصل الصيف حيث يفضل الجسم المزيد من الأطعمة الباردة مثل الفواكه والعصائر والسلطات.

ونصحت في حديثها، أنه يمكن تناول عصائر الفاكهة بعد ممارسة تمرين قوي لتزويد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية والسكر الطبيعي مثل بعد جلسة تدريب ثقيلة الوزن أو بعد الجري في ماراثون أو أي تمرين رياضي عالي الكثافة.




وقدمت أخصائية التغذية، نصائح مهمة عند تناول الفاكهة

1- من الأفضل استهلاك الفاكهة كاملةً بدلًا من عصير الفاكهة، الفاكهة الكاملة غنية بالألياف ولا تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم أو ارتفاع الأنسولين.

2- أفضل وقت لتناول الفاكهة هو النصف الأول من اليوم، لذلك ربما نبدأ بالتوقف عن تناول الفاكهة ، على سبيل المثال بحلول الساعة 4 مساءً ، ثم اجعلها أقرب إلى الساعة 2 مساءً والشيء المثالي هو الانتهاء من تناولها بحلول الساعة 12 ظهرًا.

3- يجب تجنب تناول الفاكهة مع الوجبة لأنها ستؤدي إلى زيادة أخرى في مستويات السكر في الدم مما يؤدي إلى زيادة الوزن، كما يمكن أن يؤدي تناول الطعام مع الوجبة إلى عسر الهضم وعدم الراحة.

4- يمكن تناول الفاكهة كجزء من عصير الخضار لإضافة السكر الطبيعي إلى المشروب كما تساعد على إزالة السموم من الكبد وإزالة السموم من الجسم.

5- يمكن تناول الفاكهة كسلطة فواكه مع بعض الأعشاب والتوابل والملح.
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