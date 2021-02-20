مصر المقاصة يفوز على وادي دجلة بثلاثية فى الدورى

اكتسح مصر المقاصة منافسه وادي داجلة بثلاثية مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب المقاولون العرب فى الجولة الحادية عشرة ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.





وافتتح مصر المقاصة التهديف فى الدقيقة 23 عن طريق شيمليس بيكيلى بعد تمريرة رائعه من حسني فتحي لتصل داخل منطقة الجزاء لـ يسددها بيكيلي فتسكن الشباك علي الفور .





واضاف مصر المقاصة الهدف الثاني فى الدقيقة 86 بعدما ارسل شيميلس بيكيلي تمريرة بينية من منتصف الملعب لفوافي الذي تفوق على خالد رضا وانفرد بالحارس محمد عبد المنصف ثم سدد الكرة في أقصى الزاوية اليسرى داخل الشباك.





وتمكن باسم مرسي من احراز الهدف الثالث لمصر المقاصة فى الدقيقة 87 بعدما ارسل شيميلس بيكيلي تمريرة رائعه لباسم مرسي خلف المدافعين انفرد على أثرها الأخير بالحارس محمد عبد المنصف ثم سدد الكرة على يساره داخل الشباك.









ونجح صلاح امين فى احراز الهدف الوحيد لـ وادي دجلة فى الدقيقة 96 بعد تلقيه عرضية متقنة من زميلة لتصل داخل منطقة الجزاء ليقفز علي اثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك علي الفور .









وبهذه النتيجة يرتفع يقفز مصر المقاصة الي المركز الثاني خلف الزمالك برصيد 23 نقطة ، بينما تجمد وادي دجلة فى المركز الاخير برصيد 7 نقاط .



