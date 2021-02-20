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تسجيل العقارات.. مصلحة الشهر العقاري: الحكم القضائي أصبح سند ملكية.. فيديو

السبت 20/فبراير/2021 - 08:24 م
الشهر العقاري
الشهر العقاري
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هاني حسين
قال خالد عبد العاطي وكيل الإدارة العامة للفتوى والبحوث القانونية بمصلحة الشهر العقاري، تعليقا على التعديلات على قانون الشهر العقاري الخاص بملكية وتسجيل العقارات، إنه هناك تيسيرات إجرائية تمثل نقلة واضحة في مجال تسهيل إجراءات تسجيل ملكية العقارات والوحدات السكنية.

وأضاف   خالد عبد العاطي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كل من يمتلك عقد بيع والبائع لم يتمم إجراءات التسجيل يستطع الحصول على حكم قضائي ".

وتابع خالد عبد العاطي:" كل من يمتلك حكم قضائي نهائي من حقه  التقدم لمكتب الشهر العقاري، ويتم إعطاء رقم شهر عقاري مؤقت للحكم القضائي ويتحول لرقم شهر عقاري نهائي".

وأكمل خالد عبد العاطي:"  قديما كانت  الأحكام القضائية لا تحظى بأي أولوية في التسجيل بالشهر العقاري  قبل التعديلات والتيسيرات،  والتعديل  يجعل صاحب الحكم القضائي صاحب مركز قانوني يمكنه من إشهار هذا الحكم القضائي في الشهر العقاري ".

ولفت خالد عبد العاطي:"  من يمتلك حكم قضائي يعتبر سند ملكية  وتم بطلان صحة التوقيع".
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