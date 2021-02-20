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محافظات

بورسعيد تنتهي من بناء 10 مراكب صيد للمرحلة الأولى للمشروع القومي

السبت 20/فبراير/2021 - 07:42 م
صدى البلد
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انجي هيبة
انتهت شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس،من بناء وتشطيب 10 سفن صيد خلال المرحلة الأولى للمشروع القومي لتطوير وتحديث أسطول سفن الصيد المصري، وذلك بالاعتماد الكامل على عمالة الشركة في كافة مراحل البناء والتجهيز.

أصدرت هيئة قناة السويس، بيانا، اكدت فيه، تأسيس شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية  في عام 1919 بمشاركة أوروبية مصرية، وانضمت تحت مظلة هيئة قناة السويس عام 1964 بموجب قانون رقم 146 لسنة 1963.

وتعمل الشركة على مدار 102 عام في تنفيذ مشروعاتها في 7 مجالات رئيسية هي: بناء وصيانة وإصلاح الوحدات البحرية المصنوعة من الصلب، وبناء اللنشات المصنوعة من الفيبر جلاس، وبناء وصيانة العوامات، والشمندورات البحرية، وشمندورات الرباط للسفن. 

وتشمل مجالات عمل شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية، لحام المعدات المصنوعة من الزهر بطريقة الميتالوك، وبناء الخزانات الثابتة والمتنقلة، علاوة على بناء صهاريج البترول لشركات البترول ومحطات توريد الطاقة، وتصنيع المواسير ذات المواصفات الخاصة ، فضلًا عن إنشاء المصانع وجمالونات الورش والكباري المعدنية.

وتتبلور رؤية الشركة في أن تكون إحدى الشركات الأكثر نجاحًا بالاعتماد على تحقيق أعلى درجات الجودة والأمان في تنفيذ المشروعات، لاسيما أنها حاصلة على أرفع شهادات الجودة في مجال السلامة والصحة المهنية.

تمضي شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية في تحقيق رؤيتها من خلال فريق عمل على أعلى مستوى يضم قرابة 800 عامل من العمالة الفنية المدربة و40 مهندسًا من الكفاءات العالية بقطاعى الورش والعمليات الخارجية.

ويتولى القطاع الهندسي بالشركة تصميم المشروعات ودراستها وتقييمها وإجراء الحسابات الأولية للتكاليف باستخدام أحداث البرامج الهندسية الخاصة بالتقييم والإنشاء، إلى جانب وضع المقايسات اللازمة للمنافسة على المناقصات المختلفة، فيما يختص قطاع العمليات الخارجية بتنفيذ المشروعات العملاقة من خلال مجموعة من المهندسين والفنيين المهرة.

وتضم الشركة أفضل المعدات الحديثة اللازمة لتنفيذ أعمالها، مثل ماكينات القطع واللحام الأوتوماتيكية والمخارط والدرافيل والمثاقيب والأوناش العلوية والأرضية، فضلًا عن قزقات صعود السفن على الرصيف والتي تبدأ قدرتها من 75 طنًا وصولًا إلى 1500 طن.

وتمتلك شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية عددًا من الفروع والورش بمحافظات بورسعيد، والإسكندرية، والسويس، والقاهرة، والعاشر من رمضان، وأسوان، ورأس غارب، كما تحظى بقائمة طويلة من كبار العملاء داخل مصر وخارجها، سواء في مجال الأعمال المدنية والمعدنية أو البحرية.

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