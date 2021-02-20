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تكنولوجيا

تسريبات تكشف موعد إطلاق هاتفى Narzo 30A وNarzo 30 Pro من ريلمي.. مواصفات

السبت 20/فبراير/2021 - 09:00 م
تسريبات تكشف موعد
تسريبات تكشف موعد إطلاق هاتفى Narzo 30A و Narzo 30 Pro
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ندى على
كشفت تسريبات أن شركة Realme ريلمى الصينية، تستعد لإطلاق هاتفيها Narzo 30 Pro و Narzo 30A من الفئة المتوسطة يوم 24 فبراير، كما سيصدر الهاتفين  بعدد من المواصفات الجيدة منها دقة الشاشة والكاميرا. 

وبحسب موقع Gadgets Now فإن هاتف Realme Narzo 30A سيأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة، وبدقة  + FullHD ، مع معدل تحديث الشاشة  120 هرتز فى الثانية، ونوتش صغير لكاميرا السيلفى. 


وسيأتى هاتف Narzo 30A ب 3 كاميرات خلفية الأساسية ستكون بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة مثبت على جانب الهاتف. 

وسيعمل هاتف Narzo 30A بمعالج من نوع MediaTek Helio G85 بسرعة 1.8 جيجا هرتز، ونظام التشغيل Android 10 وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام و مساحة تخزين داخلية 128 جيجا بايت. 
 
وسيحتوى هاتف Narzo 30A على بطارية كبيرة بسعة 6000 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط ، كما سيتوفر الهاتف باللونين الأسود والأزرق الفاتح. 

أما هاتف Narzo 30 Pro سيأتى بشاشة من نوع AMOLED بمعدل تحديث  قدره 60 هرتز فى الثانية، وكاميرا خلفية رباعية مع فلاش LED مع معالج من نوع Dimensity 800U Narzo يدعم تقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G . 

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