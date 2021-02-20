التطبيق 6 مارس.. رئيس الشهر العقاري: تسجيل أي حكم قضائي بشكل نهائي

قال جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، تعليقا على تعديلات قانون الشهر العقاري الخاصة بتسجيل العقارات، إن القانون أضاف مادة جديدة وفرت تيسيرات لتسجيل الأحكام القضائية الخاصة بتسجيل العقارات.





وأضاف جمال ياقوت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" القاعدة العامة في تسجيل الأحكام كانت قائمة على بحث الملكية في الشهر العقاري".





وتابع جمال ياقوت: "كم كبير من الأحكام التي تصدر وتأتي للشهر العقاري ولا يتم إشهارها لأن الأحكام لا ملكية لها وهذا قبل التعديل، وفي التعديل تلافينا ازدواجية بحث الملكية ونعطي الولاية للمحاكم في إعلان الملكية ويتم إشهار الأحكام القضائية والتسجيل من قبل الشهر العقاري ".





وأكمل جمال ياقوت:" بموجب التعديلات الجديدة تكون الأحكام القضائية واجبة القيد وتُحول من رقم شهر عقاري وقتي على رقم شهر عقاري نهائي واجب التسجيل".



