إصابة المذيع خالد جواد بـ فيروس كورونا

وظهر خالد جواد في الفيديو وهو يتناول التفاح والموز والبيتزا، دون الشعور بالطعم إطلاقًا.

وحذر خالد جواد، أصدقاءه والمخالطين له، بضرورة توخي الحذر، بعد إصابته بكورونا، وضرورة اتخاذهم الإجراءات الاحتزارية اللازمة.

وفي سياق آخر، يشارك خالد جواد حاليًا في فيلم" شريط 6"، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ محمود حمدان، بطولة خالد الصاوي، أحمد خالد صالح، خالد أنور، نانسي صلاح، طارق عبدالعزيز، وفاء عامر.





وعرض لخالد جواد مؤخرًا برنامج "المصحة" عبر قناة"ON"،وهو برنامج كوميدي ساخر، تدور فكرته حول شخص له شعبية كبيرة في المجتمع، ويحاولون معرفة السبب وراء دخوله المصحة.