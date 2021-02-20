محمد رمضان وعمرو أديب الأبرز.. ليه رانج روفر سيارة المشاهير؟ شاهد

تعتبر سيارة رانج روفر عامل جذب لكثير من المشاهير في الوطن العربي، وفي العالم، حيث تعتبر سيارة غير تقليدية، وتلائم أسلوب الحياة النمطية للطامعين في الفخامة.
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وفي هذا التقرير، يرصد موقع " صدى البلد"، أبرز نجوم الفن، والمشاهير الذين يمتلكون سيارات رانج روفر بفئاتها المختلفة.
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ماجد المصري
تعتبر سيارة رانج روفر سبورت 2018 ، من أفضل السيارات الـ"suv" ذات القوة المذهلة ، وتستمد السيارة رنج روفر سبورت 2018 قوتها من محرك 3000 سي سي، سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر و قوة المحرك 340 حصان، وقوة عزم 450 نيوتن/متر، حيث تصل عدد دورات المحرك إلى 6400 دورة في الدقيقة الواحدة، بنظام الدفع الرباعي.
محمد رمضان
يمتلك النجم محمد رمضان سيارة رانج روفر طراز فيلار ، تستمد السيارة قوتها بمحرك قدرة 300 حصان مع 400 نيوتن/ متر من عزم الدوران رغم أنه لا يزيد في السعة عن لترين بأربع أسطوانات، والسبب؛ هو الشحن التوربيني المزدوج الذي يوفر أيضا انطلاقا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 6 ثوان، وإلى سرعة قصوى قدرها 234 كيلومترا في الساعة.
عمرو زكي
تعرض اللاعب عمرو زكي لحادث سير بسيارته الرانج روفر ، وتستمد السيارة قوتها محرك 3000 سي سي، سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر و قوة المحرك 340 حصانا، وقوة عزم 450 نيوتن/متر، حيث تصل عدد دورات المحرك إلى 6400 دورة في الدقيقة الواحدة، بنظام الدفع الرباعي و تبلغ سرعتها القصوى 210 كم في الساعة.
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عمرو أديب
تعرض أيضا الإعلامي عمرو أديب إلى حادث منذ أيام بسياراته رانج روفر موديل فوج ،وهي تعتبر من أفخم السيارات طراز SUV على مستوى العالم، وتأتي بمحرك 3000 سي سي 6 سلندر بقوة تصل إلى 360 حصانا والمحرك متصل بفتيس أوتوماتيك من 8 سرعات وتعمل بنظام الدفع الرباعي.
سامر مدني مغني مهرجانات
كشف سامر عن سيارته رانج روفر فوج، مؤخرا على مواقل التواصل الإجتماعي موديل 2019 ، تستمد السيارة قوتها بثلاث محركات الأول 3000 سي سي سوبر تشارجر قوة 340 حصان وعزم دوران 450 نيوتن/متر، والثاني 6 سليندر يولد قوة قدرها 380 حصان وعزم دوران 450 نيوتن/متر، والثالث وهو محرك 8 سلندر 5000 سي سي ومزود ايضا بشاحن فائق قوة 525 حصان.