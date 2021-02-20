ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تغيير طاقم تحكيم مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي.. تفاصيل

السبت 20/فبراير/2021 - 09:01 م
بعثة الزمالك تغادر
بعثة الزمالك تغادر إلى السنغال
Advertisements
منتصر الرفاعي- ملك موسي
أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مسؤولي نادي الزمالك، بتغيير طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة تونجيث السنغالي، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

واختار الكاف طاقم تحكيم غانيًا، بقيادة دانيال لاريا حكما للساحة، ويعاونه كل من بول كودزو أتيماكا مساعد أول وباتريك بابالا مساعد ثاني، وإداري عبد اللطيف حكم رابع.

وسبق أن أعلن "كاف" اختيار طاقم تحكيم بوروندي لإدارة المباراة بقيادة باسيفيك ندابيهاوينيمانا ويعاونه كل من جوستاف باجوما وايرفيه كاكونزي قبل أن يتم تغيير الحكام ويختار الاتحاد الأفريقي طاقم غاني لإدارة اللقاء.

وغادرت بعثة الزمالك، القاهرة، مساء اليوم، للسنغال لخوض  لقاء تونجيث.

جدير بالذكر أن الزمالك تعادل مع مولودية الجزائر بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات للبطولة الأفريقية
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على حكام مباراة الأهلي وبطل النيجر في دوري أبطال أفريقيا

الكاف يخطر الزمالك بموعد مباراتي الفريق في دوري أبطال أفريقيا

تجهيز طائرة خاصة لسفر الزمالك إلى السنغال لمواجهة تونجيث

أشرف قاسم: طائرة خاصة لنقل الزمالك إلى السنغال لمواجهة تونجيث

مسحة طبية للاعبي الزمالك قبل السفر إلى السنغال لمواجهة تونجيث

رئيس الزمالك يؤازر اللاعبين قبل السفر إلى السنغال لمواجهة تونجيث

ترشيحاتنا

بينها إلغاء حظر سفر مواطني الدول الإسلامية.. قرارات جو بايدن خلال 30 يوما

الغرامة والحبس 6 أشهر.. تامر أمين يواجه عقوبة سب وقذف الصعايدة

لإنقاذ الفريق.. جماهير ليفربول تنتظر وفاء محمد صلاح بوعده أمام إيفرتون

بعد تصدرها التريند.. رانيا يوسف تكشف مفاتنها في أجرأ إطلالات

تسجيل العقارات في صالح المواطن.. خالد أبو بكر: صحة التوقيع لا مساس بها.. فيديو

طارق شوقي: تدخل الامهات في العملية التعليمية زاد عن الحد

Advertisements

الزمالك يتصدر والمقاصة يطيح الأهلى من الوصافًة .. ترتيب الدوري المصري

تغيير طاقم تحكيم مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي.. تفاصيل

خاص | سيبوني في حالي.. حسام عاشور يكشف حقيقة رحيله عن الاتحاد السكندري

الحضري في نادي الذيد الإماراتي

الرد سيكون قاسيا.. جماهير المريخ السوداني تهاجم نجم الأهلي السابق

لإنقاذ الفريق.. جماهير ليفربول تنتظر وفاء محمد صلاح بوعده أمام إيفرتون

لاعب جالطة سراي السابق: أتمنى تصعيدي للفريق الأول بالزمالك.. أحلم باللعب في برشلونة.. وجيلنا مهتم بالسوشيال ميديا (حوار)

وزير الرياضة ينهي الجدل: أزمة الحجز على أرصدة الزمالك في طريقها إلى الحل

هداف الدوري العراقي يكشف لـ صدى البلد حقيقة اقترابه من الأهلي

بعد مرور 3 دقائق.. إيفرتون يسجل الهدف الأول في شباك ليفربول

ليفربول ضد إيفرتون .. ريتشارلسون يمنح كتيبة أنشيلوتي التقدم بالشوط الأول

أخبار الرياضة| حسم الجدل بشأن الحجز على أرصدة الزمالك.. إصابة مروان محسن.. حقيقة اقتراب هداف الدوري العراقي من الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس لؤلؤ تفصيل.. إطلالات مثيرة لـ مي عمر

شعرك بيقع .. 7 طرق منزلية تمنع تساقطه

لا تصلح للحياة .. تفاصيل كارثة ولاية تكساس الأمريكية بسبب الطقس