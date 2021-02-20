تغيير طاقم تحكيم مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي.. تفاصيل

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مسؤولي نادي الزمالك ، بتغيير طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة تونجيث السنغالي ، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ، في الجولة الثانية لمباريات دوري أبطال إفريقيا.





واختار الكاف طاقم تحكيم غانيًا ، بقيادة دانيال لاريا حكما للساحة، ويعاونه كل من بول كودزو أتيماكا مساعد أول وباتريك بابالا مساعد ثاني ، وإداري عبد اللطيف حكم رابع.





وسبق أن أعلن " كاف" اختيار طاقم تحكيم بوروندي لإدارة المباراة بقيادة باسيفيك ندابيهاوينيمانا ويعاونه كل من جوستاف باجوما وايرفيه كاكونزي قبل أن يتم تغيير الحكام ويختار الاتحاد الأفريقي طاقم غاني لإدارة اللقاء.





وغادرت بعثة الزمالك، القاهرة ، مساء اليوم ، للسنغال لخوض لقاء تونجيث .





جدير بالذكر أن الزمالك تعادل مع مولودية الجزائر بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات للبطولة الأفريقية