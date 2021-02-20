بـ 6 كلمات.. كيف خطفت نيرمين الفقي التريند من لؤلؤ





مي عُمر في أول بطولة منفردة حققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية للمسلسل الذي كتبتن بنفسها قصته وأشرف على إخراجه وتأليفه زوجها المخرج محمد سامي، وتألقت مي من خلال أداء دورها وكذلك إطلالاتها في المسلسل حيث تجاوب الجمهور معها في كل حلقات وتفاصيل العمل، ومنهم من اتخذ مسلكا آخر نحو مقارنتها بالفنانة الجميلة نيرمين الفقي التي أدت دور كاميليا منافستها في الوسط الفني وفقا للأحداث.





هجوم على نيرمين الفقي





مي عمر تصدرت للدفاع عن نيرمين الفقي مع اول حلقات المسلسل، حيث ظهرت نيرمين في دور المطربة الشريرة "المنفسنة" الحاقدة على نجاح مي عمر، حيث كتبت أحد المتابعات على احد المنشورات لـ مي عمر"المسلسل بجد تحفة الديكور والملابس والتصوير والممثلين والكاست، بس بصراحة نرمين الفقي بان عليها الكبر وعجزت وبلدي أوي، بصراحة مش مقتنعة بيها في دور نجمة مهمة، ليه وقع الاختيار عليها مع إن كان ممكن تجيبوا شيرين رضا مثلا، أشيك بكتير ومتواجدة وعندها حضور مش راحت عليها زي نرمين الفقي".





وردت مي عمر على المتابعة قائلة "شكرا علي رأيك في المسلسل، بس عايزة أقولك على حاجة، كل كاست العمل نجوم كبار ومهمين وأضافوا لمسلسل وميصحش أبدا تدخلي على صفحتي الشخصية وتغلطي في زمايلي، ونرمين الفقي ممثلة مهمة تشرفت إنها شاركت في مسلسل (لؤلؤ)، وحقيقي كلنا في المسلسل أخوات وأصحاب وحبايب ومش هسمح لحد يغلط في زمايلي اللي بحبهم وبحترمهم كلهم".





تسلسل الاحداث ينصف نيرمين الفقي





بعض محبي نيرمين الفقي استكثروا على مي عمر ان تقدم دور البطولة والنجومية في وجود نيرمين التي تظهر في دور الحاقدة رغم ما تمتلكه نيرمين من تاريخ فني وجمال ورقي يمنحها أدوارا أفضل من ذلك.





لكن مع تسلسل أحداث المسلسل تملكت نيرمين الفقي من قلوب الجميع واستطاعت بانفعالات وعواطف طبيعية كسب احترام الجماهير والإشادة بمشاهدها التي اظهرت فيها تعاطفا مع لؤلؤ، حيث علق البعض "إنفعالاتها طبيعية كأنها اختها الكبيرة مش بتمثل".





نيرمين الفقي تخطف التريند





استمرت نيرمين الفقي في كسب حب الجماهير من خلال المسلسل وتفوقت على الابطال وذلك من خلال تريند السوشيال ميديا بتعليق مقتضب وعبارة واحدة من 6 كلمات منحتها الافضلية والتألق.





كتبت نيرمين الفقي تعليقا مع صورة لها من كواليس المسلسل فقالت ""فعلا طول ما احنا عايشين هنفضل نتعلم"، وكانها تصف فيه ملخص دورها في المسلسل والذي بعث رسالة مهمة مفادها أن الغنسان لن يتعلم الخطا والصواب سوى بالتجارب.

انتهى مسلسل لؤلؤ من بطولة الفنانة مي عُمر بكل ما يحمله من نجاحات وانتقادات وجدل حول نهايته التي وصفها البعض بانها جاءت باهتة بعض الشيء وربما ظالمة لشخصية مجدي التي يؤديها الفنان إدوارد.