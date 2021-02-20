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توك شو

نشأت الديهي مهاجمًا البرادعي: احترم سنك

السبت 20/فبراير/2021 - 09:42 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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حمزة شعيب
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن محمد البرادعي يكتب لـ "الجزيرة مباشر" مقال بعنوان "هل حانت لحظة التغيير في العالم العربي".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أنه حانت لحظة التطهير في العالم العربي، وحانت لحظة تطهير المنطقة العربية من أمثالك، وحان الوقت لتطهير المنطقة العربية من حثالات البشر المرتزقة.

وتابع، لـ "البرادعي"،: "ملقتش غير الجزيرة مباشر تكتب لها، مش عارف انت علماني ولا ليبرالي ولا إخواني ولا ملحد ولا لا ديني، أنت بتهز وسطك على أي طبلة، احترم سنك يا دكتور برادعي".
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