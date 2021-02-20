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أخبار العالم

العراق يكشف تفاصيل استهداف قاعدة بلد الجوية بالصواريخ

السبت 20/فبراير/2021 - 09:39 م
العراق يكشف تفاصيل
العراق يكشف تفاصيل استهداف قاعدة بلد الجوية بالصواريخ
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قسم الخارجي
أصدرت خلية الإعلام الأمني في العراق بيانا كشفت خلاله تفاصيل استهداف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين بصواريخ من نوع "كاتيوشا".

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أن 4 صواريخ نوع كاتيوشا سقطت داخل قاعدة بلد الجوية ضمن محافظة صلاح الدين دون خسائر تذكر.

فيما أفادت وسائل إعلام محلية بإصابة موظفين اثنين يعملان داخل القاعدة، أحدهما عراقي، والثاني لم يتم تحديد جنسيته.

وقالت قناة "الحرة" إن طائرة مسيرة للتحالف الدولي  قصفت الموقع الذي أطلقت منه الصواريخ على قاعدة بلد الجوية شمال بغداد.

وجاء الهجوم على قاعدة بلد، بعد أقل من أسبوع على قصف قاعدة عسكرية أمريكية في أربيل بالصواريخ، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة 6 آخرين بينهم جندي أمريكي.
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