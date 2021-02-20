خيري رمضان: شرم الشيخ أفضل من مدن عالمية عديدة وآمل في عودة السياحة

أكد الإعلامي خيري رمضان، أن شرم الشيخ مدينة الجمال، والشمس لا تغيب عنها، قائلا "إن هناك أجانب من جنسيات مختلفة ومصريين يستمعتون بالجو المشمس طوال الوقت".





وأضاف خيري رمضان، خلال برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن أحد اصدقائه أكد أن مدينة شرم الشيخ أفضل من مدن عالمية عديدة، مشيرًا إلى أن هناك جهد مبذول في المحافظة عليها بشكل كبير، وإن المدينة دائمًا منظمة وجميلة، كما أن الأمن مستقر بشكل كبير.



