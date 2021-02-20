ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خيري رمضان: شرم الشيخ أفضل من مدن عالمية عديدة وآمل في عودة السياحة

السبت 20/فبراير/2021 - 10:56 م
خيري رمضان
خيري رمضان
Advertisements
داليا أحمد
أكد الإعلامي خيري رمضان، أن شرم الشيخ مدينة الجمال، والشمس لا تغيب عنها، قائلا "إن هناك أجانب من جنسيات مختلفة ومصريين يستمعتون بالجو المشمس طوال الوقت".

وأضاف خيري رمضان، خلال برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن أحد اصدقائه أكد أن مدينة شرم الشيخ أفضل من مدن عالمية عديدة، مشيرًا إلى أن هناك جهد مبذول في المحافظة عليها بشكل كبير، وإن المدينة دائمًا منظمة وجميلة، كما أن الأمن مستقر بشكل كبير.

وأشار خيري رمضان، إلى أن هناك انضباطًا أمنيًا في مطار شرم الشيخ، موضحًا أن ركوب العجل وسيلة مواصلات هامة وفاعلة في المدينة، إلا أن هناك رياضات تمارس بشكل جيد في المدينة، ويأمل في عودة السياحة مرة أخرى.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طبيعة خلابة وشمس ذهبية .. الدراجة عشق السياح في مدينة دهب

رغم الموجة الثانية.. كيف منحت السياحة الداخلية والأوكرانية قبلة الحياة لموسم الكريسماس في جنوب سيناء؟

وكالة سفر إيطالية: شرم الشيخ أفضل الوجهات السياحية في 2021

برلماني: شرم الشيخ من أفضل الوجهات السياحية في العالم

برلماني: اختيار وكالة سفر إيطالية لـ شرم الشيخ كأفضل الوجهات السياحية يدعم القطاع

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: فتيات الصعيد لا يتم شحنهن.. تامر أمين: مكنش قصدي.. وآخر التطورات الصحية لـ عمرو أديب

محمد رمضان وعمرو أديب الأبرز.. ليه رانج روفر سيارة المشاهير؟ شاهد

الرئيس يدرك أهمية الصعيد وأهله| شاهد أحمد موسى منفعلا على الهواء: حقهم لازم يرجعلهم

البنجر الأحمر والطماطم.. 10 أطعمة تقضى على الاكتئاب

أول تعليق من الفنانة هبة الدري بعد انفصالها عن زوجها

دون زيادة الوزن .. 3 وجبات يمكن تناولها في منتصف الليل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون زيادة الوزن .. 3 وجبات يمكن تناولها في منتصف الليل

البنجر الأحمر والطماطم.. 10 أطعمة تقضى على الاكتئاب

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات سميرة سعيد تكشف عن أنوثتها..شاهد