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أخبار العالم

بسبب كورونا.. الكويت تمنع دخول الأجانب حتى إشعار آخر

السبت 20/فبراير/2021 - 09:45 م
الكويت تصدر قرارا
الكويت تصدر قرارا عاجلا بمنع دخول الأجانب حتى إشعار آخر
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قسم الخارجي

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، منع دخول المسافرين غير الكويتيين إلى البلاد حتى إشعار آخر، وذلك ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال الطيران المدني الكويتي في بيان مقتضب "بناء على تعليمات السلطات الصحية تقرر تمديد العمل بقرار منع دخول الركاب غير الكويتيين لدولة الكويت حتى اشعر  آخر".

وأشار البيان إلى استمرار دخول الركاب الكويتيين وخضوعهم للحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية المعتمدة لمدة 7 أيام، مع استكمال مدة الـ 7 أيام الأخرى في الحجر المنزلي.

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني كويتي  إن وزارة الداخلية لم تصدر أي قرار بمنع دخول المواطنين إلى الكويت، موضحا أن الوزارة حددت الشروط التي تم وضعها من الجهات المعنية واعتمدها مجلس الوزراء، وفقا لصحيفة "الراي" المحلية.

وأكد المصدر أن وزارة الداخلية لن تسمح  بدخول أي مسافر عبر المنافذ البرية ما لم يكن لديه حجز فندقي.

وكانت دولة الكويت قررت إلزام  جميع الركاب القادمين عن طريق الرحلات المباشرة من الدول عالية الخطور بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة (14) يوم على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة " كويت مسافر" .

وأوضحت أن باقي الركاب القادمين من الدول الأخرى سيتم إلزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة (7) أيام على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة " كويت مسافر " على أن يستكملوا مدة الحجر (7) أيام أخرى في الحجر المنزلي.
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