فاروق الباز يكشف لأول مرة حقيقة وجود حياة على المريخ.. فيديو

كشف العالم المصري الدكتور فاروق الباز، حقيقة وجود حياة على المريخ.





وقال "الباز"، خلال مداخلة ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: "أنا لم أقل إن هناك حياة على المريخ، ونبحث عن آثار للحياة على كوكب المريخ منذ سبعينيات القرن الماضي، وكان هناك رحلات لسطح المريخ للاستطلاع والتصوير من أجل معرفة ما كان يوجد علي سطح المريخ".





وأضاف: "هناك أشياء كثيرة جدا عن المجموعة الشمسية لا نعرفها، ونحن لا نعلم عن علم الله إلا قليل جدا.. وهناك أشياء في الأرض لا نعرفها حتى الآن".





وأوضح: "هناك احتمالية قليلة على وجود حياة على كوكب المريخ، لأن كوكب المريخ ليس له غلاف جوي يسمح بأن تكون هناك حياة، ونحن نبحث الآن عن احتمالات لبقايا إذا كان هناك حياة عندما كان هناك غلاف جوي ومياه، لأن الغلاف الجوي خف كثيرا، والاكسجين انتهي تماما، ولا توجد مياه على سطح كوكب المريخ".



