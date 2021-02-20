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رئيس لجنة مكافحة كورونا: تطعيم معظم المصريين باللقاحات نهاية 2021.. فيديو

السبت 20/فبراير/2021 - 10:10 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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داليا أحمد

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن حصول أطباء مستشفيات العزل لفيروس كورونا للقاحات ضد الفيروس جاء في فترة قياسية، مشيرًا إلى أن جميع الأطباء في المستشفيات الجامعية والأخرى بدأوا في تلقي اللقاحات من اليوم، إذ إنهم أساس التعامل مع المرضى.


وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه خلال أسابيع سيتم الانتهاء من تطعيم الأطباء ونبدأ في تطعيم المواطنين.

 

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة سيبدأ التطعيم للمواطنين الأولى بالرعاية من مرضى الأمراض المزمنة وكبار السن ومرضى الأورام، حيث أنهم الأكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا.

 

وتابع:" نحصل على نصيب كبير من التطعيمات، معظم المصريين يحصلون على اللقاح مع نهاية 2021"، مؤكدًا أن مصر دولة رائدة وتعاقدت مع كمية كبيرة من اللقاحات، هناك متابعة لدراسات عالمية  للتعاقد مع أي لقاح مبشر وأمن، موضحًا أن المواطن المصري يتحصل على اللقاح قريب جدًا.

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