رئيس المحكمة الدستورية العليا: الرئيس السيسي حمل روحه على كتفه لإنقاذ مصر

قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حمل روحه على كتفه؛ لإنقاذ مصر.





وأضاف سعيد مرعي ، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" الرئيس السيسي يؤدي عمله بكل حب وتقدير، وهو بارّ بمصر ، وأثبتت أفعاله وقراراته مدى حبه لمصر ، وأنه جدير برئاسة هذا البلد العظيم".





وتابع سعيد مرعي: "الرئيس السيسي أخلص للدولة المصرية ، وبذل مجهودا شاقا؛ لتحقيق تنمية شاملة لمصر ، وهو رئيس مخلص ووطني".





ولفت سعيد مرعي إلى أن:" الرئيس السيسي وجه بضرورة مكافحة الإرهاب، وكل دول العالم على علم بما قام به الرئيس السيسي في هذا الشأن بربوع مصر كافة ".





وأكمل سعيد مرعي :" الرئيس السيسي بذل مجهودا كبيرا في مكافحة الإرهاب لأن الإرهاب لا وطن له أو دين له والإرهاب لا تتعرض له دولة واحدة إنما الإرهاب تعرضت له كل دول العالم ".