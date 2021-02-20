رئيس المحكمة الدستورية العليا: الرئيس السيسي حمل روحه على كتفه لإنقاذ مصر

قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حمل روحه على كتفه؛ لإنقاذ مصر.
وأضاف سعيد مرعي، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" الرئيس السيسي يؤدي عمله بكل حب وتقدير، وهو بارّ بمصر، وأثبتت أفعاله وقراراته مدى حبه لمصر، وأنه جدير برئاسة هذا البلد العظيم".
وتابع سعيد مرعي: "الرئيس السيسي أخلص للدولة المصرية، وبذل مجهودا شاقا؛ لتحقيق تنمية شاملة لمصر، وهو رئيس مخلص ووطني".
ولفت سعيد مرعي إلى أن:" الرئيس السيسي وجه بضرورة مكافحة الإرهاب، وكل دول العالم على علم بما قام به الرئيس السيسي في هذا الشأن بربوع مصر كافة".
وأكمل سعيد مرعي :" الرئيس السيسي بذل مجهودا كبيرا في مكافحة الإرهاب لأن الإرهاب لا وطن له أو دين له والإرهاب لا تتعرض له دولة واحدة إنما الإرهاب تعرضت له كل دول العالم ".