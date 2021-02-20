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منوعات

بـ جمبسوت كتف واحد.. دينا يحيي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

السبت 20/فبراير/2021 - 11:50 م
الإعلامية دينا يحيى
الإعلامية دينا يحيى
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محمد بدران
شاركت الإعلامية دينا يحيي، متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة جديدة مميزة، وهي تجلس على السرير.

وتألقت دينا يحيي مرتدية جمبسوت بتصميم الكتف الواحد باللون الاحمر الذي يبرز جمال رشاقتها، كما اعتمدت  على تسريحة شعر بسيطة، فتركت خصلاته البني على كتفيها بطريقة ناعمة.

كما ارتدت دينا يحيى بعض الإكسسوارات الأنيقة في اليد، مع وضع المكياج المرتكز على الألوان الترابية.

وسبق أن شاركت "يحيى" في إدارة جلسات منتدى الشباب، وقد أثنى الرئيس عبد الفتاح السيسى على أدائها، وسبق لها العمل بمجموعة قنوات Mbc وقناة "المحور" الفضائية، وقدمت عددا من البرامج مثل "٩٠ دقيقة" و"صوت الناس" و"صباحك عندنا".

كما شاركت الإعلامية بتقديم مؤتمرات واحتفاليات إعلامية بالكويت وجامعة الدول العربية، وإدارة جلسات وندوات داخل الجامعة العربية.

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