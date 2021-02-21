الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.. فيديو

أذاعت فضائية "العربية"، تقريرا تحت عنوان الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.





أوضح التقرير أنه وسط جهود محدودة من المنظمات والجهات المعنية، الجوع يفتك بآلاف الأطفال في مخيمات النزوح واللجوء بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.





وأشار التقرير أن هناك آباء وأمهات يراقبون بحرقة موت أطفالهم جوعا بدون حيلة، متابعا أنه في مخيمات النازحيين السوريين شمال البلاد، آلاف الأطفال يسارعون الجوع الذي يفتك بأجسادهم الهزيلة.





وأكد التقرير أنه نحو 100 ألف نازح ولاجئ، أكثر من نصفهم أطفال، يعاون أغلبهم أنواعا مختلفة من الأمراض، يتصدره سوء التغذية الذي يفتك بهم وسط جهود خجولة من المنظمات والجهات المعنية.











