أهالي العمرى بالسيدة زينب يشكون احتلال المحلات لشوارعهم

أرسلت القارئة ريم محمد شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررة من عدم القدرة على استدعاء سيارة إسعاف إلى مسكنها.





وقالت محمد في شكواها: نعاني نحن سكان شارع العمرى بمنطقة طالون بالسيدة زينب من احتلال المحلات الشارع كله من أوله حتى آخره ولا نستطيع استدعاء سيارة الإسعاف أو المطافي من أي اتجاه للشارع .





وطالبت المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة.





ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منه على التواصل مع القارئ وإيمانًا من جانبه بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.



