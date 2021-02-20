ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالي العمرى بالسيدة زينب يشكون احتلال المحلات لشوارعهم

السبت 20/فبراير/2021 - 11:59 م
احتلال المحلات لشوارع
احتلال المحلات لشوارع السيدة زينب
Advertisements
محمد بدران
أرسلت القارئة ريم محمد شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررة من عدم القدرة على استدعاء سيارة إسعاف إلى مسكنها.

وقالت محمد في شكواها: نعاني نحن سكان شارع العمرى بمنطقة طالون بالسيدة زينب من احتلال المحلات الشارع كله من أوله حتى آخره ولا نستطيع استدعاء سيارة الإسعاف أو المطافي من أي اتجاه للشارع .

وطالبت المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منه على التواصل مع القارئ وإيمانًا من جانبه بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون زيادة الوزن .. 3 وجبات يمكن تناولها في منتصف الليل

البنجر الأحمر والطماطم.. 10 أطعمة تقضى على الاكتئاب

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات سميرة سعيد تكشف عن أنوثتها..شاهد