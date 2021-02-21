أهالي الوراق: القمامة تحاصر منازلنا وتنشر الأمراض بين أولادنا

أرسل القارئ حسين صلاح من سكان فتحي سلامة بحي الوراق، شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد يتضرر فيها من انتشار القمامة.





وقال حسين صلاح في شكواه: نعاني نحن نعاني نحن سكان شارع فتحي سلامة بحي الوراق من انتشار القمامة، حيث ارتفعت لعلو الدور الاول وأحرقت الجدران الملاصقة، ولها تأثير سلبي للغاية علي صحة المواطنين بشارع فتحي سلامة ناصية مسجد السلام بوراق الحضر بمنتصف الشارع تقريبا.





وأشار إلى أن انتشار القمامة أدى إلى اختناق بعض الأطفال وابنائي منهم أحدهم ٨ اعوام وحدث له حساسية مزمنة بسبب القمامة ورائحة الدخان المتواصلة ومستمر علي علاجات الحساسية منذ فترة كبيرة وحتي الآن ولا يستطيع التنفس الا بصعوبة بدون البخاخات العلاجية له من أثر القمامة والدخان وابني الآخر سنة ٤ سنوات واخشي أن يحدث له مثل اخيه الأكبر.





وأوضح أنهم تقدموا بشكاوي عدة مرات لحي الوراق ولكن دون جدوى، مطالبا المسؤولين بسرعة رفع القمامة من شارع فتحي سلامة حفاظا علي أرواح ابنائنا وأطفال المنطقة وحفاظا علي ارواحنا من الأوبئة والحشرات والثعابين.





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