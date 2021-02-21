سيد عبد الحفيظ: لن نعاقب كهربا .. ونواجه حربا من سيمبا

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، حقيقة شكوى المريخ السوداني من لاعب الفريق محمود عبد المنعم "كهربا"، على خلفية دخوله في مشادة مع لاعبي الفريق السوداني خلال لقاء الفريقين بالجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.





وقال عبد الحفيظ في تصريحات للمركز الإعلامي للأهلي : "لم يصلنا أي شيء في هذا الصدد، أنا على تواصل دائم مع مدير الكرة بالمريخ ونتواصل معا حتى قبل سفرنا لتنزانيا بـ24 ساعة".





وأضاف: "علاقتنا بالمريخ تاريخية وأبدية بغض النظر عن المنافسة في الملعب، هم في بيتهم وملعبهم ومكانهم ونفس الأمر عندما نلعب في السودان".





وانتقل مدير الكرة بالأهلي للحديث عن مواجهة سيمبا التنزاني، بالقول: "مباراة قوية ومن حسابات الجولة الأولى وفوز الفريقين يزيد من أهمية اللقاء. سيمبا مختلف كهوية وتنظيم وفاعلية مقارنة بالسنوات الماضية بغض النظر عن فوزه في الجولة الأولى على فيتا كلوب الكونغولي".





ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، الثلاثاء المقبل، بعد الفوز على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في لقاء الجولة الأولى.





وتابع عبد الحفيظ: "جئنا ونحن نعلم أننا سنلعب مباراة كبيرة وقوية وصعبة في حضور جماهيري يزيد عن 30 ألف مشجع، وأمام منافس يستعد للقاء بشكل مبكر مثلنا في معسكر مغلق".





وواصل: "تعبيراتهم وحديثهم عن اللقاء يوحي أنها مباراة نهائية وليست مواجهة في دور المجموعات، إلى جانب تصميم تذاكر حضور المباراة يختلف عن أي مباراة أخرى وكأنها تذكرة معركة وليس لقاء وهذا أمر نعتبره طبيعيا في كرة القدم خصوصا في إفريقيا".





وأردف: "نتيجة الجولة الأولى وحساباتها يجعل لدينا رغبة في تحقيق الفوز، لكي يمنحنا أفضلية رغم صعوبة اللقاء واللعب خارج أرضنا. الرطوبة عالية في تنزانيا لكن رأينا كيف كانت فرحة الفوز بالتاسعة تثبت أن المشوار لا يكون سهلا وهناك صعوبات لابد أن تتخطاها وتضحي من أجلها".



