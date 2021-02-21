ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سيد عبد الحفيظ: لن نعاقب كهربا .. ونواجه حربا من سيمبا

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:40 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، حقيقة شكوى المريخ السوداني من لاعب الفريق محمود عبد المنعم "كهربا"، على خلفية دخوله في مشادة مع لاعبي الفريق السوداني خلال لقاء الفريقين بالجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للمركز الإعلامي للأهلي : "لم يصلنا أي شيء في هذا الصدد، أنا على تواصل دائم مع مدير الكرة بالمريخ ونتواصل معا حتى قبل سفرنا لتنزانيا بـ24 ساعة".

وأضاف: "علاقتنا بالمريخ تاريخية وأبدية بغض النظر عن المنافسة في الملعب، هم في بيتهم وملعبهم ومكانهم ونفس الأمر عندما نلعب في السودان".

وانتقل مدير الكرة بالأهلي للحديث عن مواجهة سيمبا التنزاني، بالقول: "مباراة قوية ومن حسابات الجولة الأولى وفوز الفريقين يزيد من أهمية اللقاء. سيمبا مختلف كهوية وتنظيم وفاعلية مقارنة بالسنوات الماضية بغض النظر عن فوزه في الجولة الأولى على فيتا كلوب الكونغولي".

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، الثلاثاء المقبل، بعد الفوز على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في لقاء الجولة الأولى.

وتابع عبد الحفيظ: "جئنا ونحن نعلم أننا سنلعب مباراة كبيرة وقوية وصعبة في حضور جماهيري يزيد عن 30 ألف مشجع، وأمام منافس يستعد للقاء بشكل مبكر مثلنا في معسكر مغلق".

وواصل: "تعبيراتهم وحديثهم عن اللقاء يوحي أنها مباراة نهائية وليست مواجهة في دور المجموعات، إلى جانب تصميم تذاكر حضور المباراة يختلف عن أي مباراة أخرى وكأنها تذكرة معركة وليس لقاء وهذا أمر نعتبره طبيعيا في كرة القدم خصوصا في إفريقيا".

وأردف: "نتيجة الجولة الأولى وحساباتها يجعل لدينا رغبة في تحقيق الفوز، لكي يمنحنا أفضلية رغم صعوبة اللقاء واللعب خارج أرضنا. الرطوبة عالية في تنزانيا لكن رأينا كيف كانت فرحة الفوز بالتاسعة تثبت أن المشوار لا يكون سهلا وهناك صعوبات لابد أن تتخطاها وتضحي من أجلها".

وأتم عبد الحفيظ: "فرحنا بالماضي والتاريخ، لكن المستقبل يحتاج لمزيد من الجهد والعمل، الفيصل هو القدرات والندية في الوقت الحالي والتركيز من كل فريق هو من سيصنع الفارق خلال المواجهة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سيد عبدالحفيظ: قرعة دوري أبطال أفريقيا متزنة ونسعى لحسم التأهل مبكرا

سيد عبد الحفيظ: مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا متوازنة

الأهلي أقوى خط هجوم في الجولة الأولى من دور المجموعات

تفاصيل أزمة كهربا والسولية بمباراة الأهلي والمريخ .. فيديو

عبدالحفيظ: الأهلي قدّم مباراة قوية أمام المريخ.. ومواجهة سيمبا صعبة

رضا عبدالعال: مروان محسن يعاني من انعدام الثقة

ترشيحاتنا

أحمد سليمان: مديونية الزمالك 2 مليار جنيه .. ويحتاج انتخابات سريعة

وزارة التعليم العالي تبعث رسالة للطلاب وأصحاب الهاشتاجات

رئيس مصلحة الشهر العقاري: المواطن يتنازل عن حقه القانوني إذا لم يسجل الوحدة السكنية

أحمد موسى: نقل موقف السوبر جيت في ألماظة قريبا.. فيديو

لن يمارس المهنة.. تامر أمين أمام تحقيق نقابة الإعلاميين: مكنش قصدي.. وأعترف بالمخالفة

سفينة حربية روسية عملاقة تدخل مياه البحر المتوسط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة هيفاء وهبي تخطف الأنظار بالحرير.. ومتابعون: جمالك للتأمل

صدام قوي بين الجدة وحفيدها .. ملكة بريطانيا توجه انتقادا لاذعا للأمير هاري

دون زيادة الوزن .. 3 وجبات يمكن تناولها في منتصف الليل