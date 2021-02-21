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فن

صلاح عبد الله يبكي على الهواء بسبب شقيقه.. فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:13 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
قالت دنيا صلاح عبد الله إن من الأشياء اللى كسرت والدها وفاة اخوته، موضحة أنها دخلت عليه في مرة ووجدته يبكي حزنا على أخوته. 

وتحدث صلاح عبد الله عن أخيه سمير خلال برنامج واحد من الناس مع الإعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة ، قائلا انه دعا له كثيرا أن يتوفاه الله بسبب شدة مرضه، وتأثر صلاح وبكى على الهواء.

ووجه صلاح عبد الله، عدة نصائح لكل شخص يريد النجاح في حياته العملية بصفة عامة وفي مجال الفن بصفة خاصة.

 
وأردف: التمثيل هو الشيء الذي أعشقه، وحققت فيه نجاح وأثبت نفسي فيه بقدر كبير"، مشيرا إلى أن مشواره الفني لم يكن سهلا وكان مليء بالصعاب.


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