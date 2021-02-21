شاومى تطلق صورا رسمية جديدة لهواتف Redmi K40 قبل إطلاقها بأيام

نشرت شركة شاومي الصينية عدد من الملصقات والصور الرسمية على صفحتها بموقع Weibo الصينى للإعلان عن هواتفها القادمة Redmi K40 والتى تصدر تحت العلامة التجارية ريدمى، حيث سيتم إطلاقها فى 25 فبراير المقبل. شاوميالملصقات





وبحسب موقع Gizmochina فإن أبرز ما يميز الصور الجديدة الكشف عن المواصفات الكبيرة التى ستأتى بها هواتف Redmi K40 والتى تتضمن حصول الهواتف على شاشة من نوع E4 AMOLED مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية.





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من المتوقع أن تبلغ هواتف Redmi K40 سعر 465 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 7285 جنيها مصريا، وذلك لأصغر نسخة.









وستأتى هواتف Redmi K40 بشاشة كبيرة 6.5 بوصة، ومعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، وهو معدل متميز للغاية حيث نادرا ما يأتى مع هواتف الفئة المتوسطة، بالإضافة إلى نوتش فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى، والتى ستصدر بآلية منبثقة.









وتقدم الكاميرا الأساسية فى هواتف Redmi K40 بدقة 108 ميجا بيكسل مع مستشعر Samsung HM2 من شركة سامسونج، مثل كاميرا هاتف Redmi Note 9 Pro ، وعدسة من نوع periscope ، مع تقريب بصرى X 12 وX 120 .





وتحتوى هواتف Redmi K40 على بطارية سعة 4820 مللى أمبير فى الساعة ، إلا أن السعة الفعلية لها من المقرر أن تكون 5000 مللى أمبير ، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.



