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فن

يومان .. ريهام سعيد تروج لمسلسلها الجديد

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:07 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الاعلامية ريهام سعيد صورة جديدة عبر حسابها الرسمى لموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت ريهام سعيد وهى تروج لمسلسلها الجديد "وادى الجن"، وكتبت معلقة: "يومان".

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يدور المسلسل في إطار كوميدي تشويقي عن مجموعة من الشباب يحاولون اكتشاف وادي الجن من خلال إحدى الكهوف ثم تتطور الأحداث.


الموسم الأول من مسلسل وادي الجن يتكون من 7 حلقات سيعرض أسبوعيًا من خلال حلقة واحدة في الأسبوع مدتها تصل لساعة، من إخراج حسام الجوهري، وبطولة يوسف عثمان، خالد كمال، فراس سعيد، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينثيا خليفة، هنا داوود، محسن منصور، هبة عبدالغني، رؤى شنوحة، عبدالرحمن اليماني، وظهور خاص دللفنانة بشرى والإعلامية ريهام سعيد.
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