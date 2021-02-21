يومان .. ريهام سعيد تروج لمسلسلها الجديد

نشرت الاعلامية ريهام سعيد صورة جديدة عبر حسابها الرسمى لموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





وظهرت ريهام سعيد وهى تروج لمسلسلها الجديد "وادى الجن"، وكتبت معلقة: "يومان".





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يدور المسلسل في إطار كوميدي تشويقي عن مجموعة من الشباب يحاولون اكتشاف وادي الجن من خلال إحدى الكهوف ثم تتطور الأحداث.







