طبيب البيت الأبيض: ترامب محظوظ بالنجاة من كورونا .. لديه مشكلة في الرئتين

كشف أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأوبئة الأمريكيين ومستشار البيت الأبيض عن تفاصيل الحالة الصحية للرئيس السابق دونالد ترامب عند إصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19"، واصفا إياه بـ"المحظوظ".





وقال فاوتشي لصحيفة "تليجراف" البريطانية إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، "كان محظوظا" بنجاته من عدوى فيروس كورونا المستجد، التي أصابته العام الماضي.





وأضاف: "ترامب، بالنظر إلى سنه ووزنه، كان محظوظا بأنه لم يمت عندما التقط الفيروس في أكتوبر الماضي".





وأفصح فاوتشي عن وجود مشكلة صحية في رئتي ترامب، وأن المسؤولين اعتقدوا بأنه سيحتاج إلى التنفس الاصطناعي قبل إدخاله المستشفى، مؤكدا أن ترامب كان من الممكن أن يواجه إصابة خطيرة بالفيروس. قائلا: "أعتقد أنه كان محظوظا جدا".





على جانب آخر، تحدث فاوتشي عن علاقته بترامب الذي عمل على تشويه سمعته من خلال تصريحاته وتغريداته، مما جعل الطبيب هدفًا لمؤيدي ترامب اليمينيين المتطرفين.





وقال فاوتشي: "حتى هذا اليوم علي أن أضطر للاستعانة بعملاء فيدراليين مسلحين يحمونني طوال الوقت".





يشار إلى أن فاوتشي أخبر صحيفة "نيويورك تايمز" بتلقيه رسالة تطاير منها مسحوق أبيض على وجهه عندما فتحها، إلا أن الفحوصات وجدت أنها لم تكن مؤذية، لحسن حظه.