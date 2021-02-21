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أخبار العالم

ألمانيا تسجل 7676 إصابة جديدة و145 حالة وفاة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:27 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت ألمانيا اليوم /الأحد/ تسجيل 7 آلاف و676 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى مليونين و386 ألفا و559 حالة.

وأظهرت بيانات معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية، وفقا لصحيفة (بيلد) الألمانية، أنه تم تسجيل 145 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي إلى 67 ألفا و841 حالة، مشيرة إلى تعافي مليونين و190 ألفا و600 حالة من الجائحة. بينما بلغت الحالات النشطة في ألمانيا إلى 125 ألفا و100 حالة.
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