ألمانيا تسجل 7676 إصابة جديدة و145 حالة وفاة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة

أعلنت ألمانيا اليوم /الأحد/ تسجيل 7 آلاف و676 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى مليونين و386 ألفا و559 حالة.



