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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 21-2-2021 بمحافظات مصر

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:35 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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نورهان رأفت
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دي إم سي"، تقريرًا عن درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم، الأحد 21-2-2021.


وتتوقع الأرصاد أن يشهد الطقس استمرار الانخفاض في درجات الحرارة وأمطار ونشاط رياح على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، فيحدث انخفاض طفيف فى درجات الحرارة وشبورة في كل الأنحاء صباحا.


وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد:
القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجات

الإسكندرية العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات

مطروح العظمى 17 درجة والصغري 10درجات

دمياط العظمى 17 درجة والصغري 10 درجات

الإسماعيلية العظمى 17والصغرى 7درجات
 
 السويس العظمى 18 درجة والصغرى 9 درجات
 
العريش العظمى 18درجة والصغرى 08 درجات

رفح  العظمى 18درجة والصغرى 08 درجات

طابا العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجات

الوادي الجديد  العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجات

الأقصر  العظمى 23 درجة والصغرى 09  درجات

أسوان  العظمى  23  درجة والصغرى 10 درجات

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