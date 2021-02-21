درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 21-2-2021 بمحافظات مصر

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دي إم سي"، تقريرًا عن درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم، الأحد 21-2-2021.









وتتوقع الأرصاد أن يشهد الطقس استمرار الانخفاض في درجات الحرارة وأمطار ونشاط رياح على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، فيحدث انخفاض طفيف فى درجات الحرارة وشبورة في كل الأنحاء صباحا.









وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد:



القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجات





الإسكندرية العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات





مطروح العظمى 17 درجة والصغري 10درجات





دمياط العظمى 17 درجة والصغري 10 درجات





الإسماعيلية العظمى 17والصغرى 7درجات

السويس العظمى 18 درجة والصغرى 9 درجات

العريش العظمى 18درجة والصغرى 08 درجات





رفح العظمى 18درجة والصغرى 08 درجات





طابا العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجات





الوادي الجديد العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجات





الأقصر العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات





أسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات



