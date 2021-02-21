لغياب إجراءات السلامة.. محافظ الجيزة يغلق مخزنا للمنظفات بأبو النمرس

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة شملت أحياء الهرم والطالبية ومركز ومدينة أبو النمرس تفقد خلالها تطوير كورنيش المريوطية وشارع ترسا للتأكد من انتظام العمل بالمناطق الجارى تطويرها.





وضبط المحافظ خلال جولته مخزن منظفات بعد الطريق الدائرى إتجاه كوبرى عثمان بنطاق مركز ومدينة أبو النمرس والذى يحتوى على العديد من أطنان المنظفات الخام والمعبأة بكميات كبيرة والتي قد تنذر بكارثة كبيرة حيث تأكد المحافظ من عدم وجود أي إجراءات خاصة بالسلامة المهنية والسلامة العامة.





وعلى الفور وجه محافظ الجيزة، بغلق وتشميع هذا المخزن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.





وشدد محافظ الجيزة على استمرار مجهودات الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في شن حملاتها للتفتيش على المنشآت الصناعية والورش والمصانع والمحلات لمتابعة الالتزام بإجراءات السلامة العامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والتأكد من إدارة الأنشطة بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.