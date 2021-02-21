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برلمان

مكافحة الفساد بالمحليات في مناقشات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب غدا

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:05 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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ماجدة بدوى
تشهد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، غدا الاثنين، استكمال مناقشة بيان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الذي ألقاه أمام المجلس وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته، والمناقشات التي دارت حوله بالجلسة العامة إلى لجنة الإدارة المحلية، بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.

يأتي ذلك فى الوقت الذي تشهد المناقشات أيضا حزم التمويل والقروض المقدمة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية للمواطنين

يشار إلى أن الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي، في شهر يناير الماضي شهدت تعقيبات على بيان الحكومة الذي استعرضه رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي وأيضا بيان وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وذلك بأولى جلسات الاستدعاء التى تمت من البرلمان للحكومة في الفصل التشريعي الثاني، تضمنت حديث  المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بأن لجنة الإدارة المحلية استدعت أدوات رقابية متجانسة ومستدامة فى التعامل مع الحكومة، مشيرا إلى أن هناك علاقات إنسانية قوية بينهم وبين وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، إلا أن التاريخ سيحاسبنا جميعا على الأداء على أرض الواقع وليس بالنوايا والجهد وإنما بالأرقام.
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