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عضو بـ"تنسيقية الأحزاب": تعاقدنا مع شركة دولية لتدريب كوادرنا "فيديو"

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:02 ص
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب
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نورهان رأفت
علق النائب أحمد فتحي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، على توقيع بروتوكول مع شركة دولية لـ تطوير القيادات الشبابية، قائلا إن الشراكة تهدف إلى البحث عن المهارات والمقاومات التي تساعد على اكتشاف القدرات، والجدارات الشبابية، ونقاط القوة والضعف، وذلك من خلال شركة عالمية تساهم في اكتشاف القادة الشبابية القادرة على إدارة مناصب. 

وأضاف النائب أحمد فتحي، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "ten"، أنه لا يوجد ما يعرف بـ شخص فاشل، ولكن لكل شخص قدرات، ووظيفة التنسيقية توظيف تلك القدرات في مكانها الصحيح.

وتابع: "عدد المستفيدين من التعاون 200 عضو بالتنسيقية، وسيتم فتح الباب لأعضاء جدد سيخضعون لتدريبات، لاكتشاف نقاط التنمية للأعضاء، من خلال اللجان النوعية.

ولفت إلى أن التدريبات ستتم داخل فروع المؤسسة، من خلال الأون لاين، أو الحضور، وهناك لجان تقييم إلكترونية.

وتابع: "يتم تجميع أصحاب القدرات الضعيفة في نقاط ما، وتجميعهم وتقوية تلك النقاط، وتحفيز القدرات العالية".
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