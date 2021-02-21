ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عضو تنسيقية شباب الأحزاب: نستهدف تنمية العنصر البشري

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:44 ص
النائب أحمد فتحي،
النائب أحمد فتحي، عضو تنسيقية شباب الاحزاب
Advertisements
إسراء صبري
قال النائب أحمد فتحي، عضو تنسيقية شباب الاحزاب، إن التنسيقية تحتوي على العديد من الموادر البشرية، وتستهدف تنمية العنصر البشري من خلال التدريب والتثقيف، حيث يتم تدريب شباب التنسيقية على مختلف البرامج.

وتابع "فتحي" خلال برنامج "كلمة أخيرة"، أن التنسيقية تستهدف مفهوم السياسة بشكل وتطبيق جديد، ولهذا تم الاتفاق مع شركاء متخصصين في التقييم من أجل معرفة نقاط القوة والنقاط التي تحتاج إلى تنمية، سواء للأعضاء الحاليين أو الجدد، وذلك بطرق منهجية.


وأضاف: سنقوم بتحليل فكر وشخصية العضو من أجل التأكد من مدى تأثره في الأخرين، وسيكون هناك تقييم مكون من 36 صفحة وكل صفحة تحتوي على 6 أسئلة، منوها إلى أن هذه الأسئلة بعيدة عن الصح والغلط..منوها إلى أن هذا التقييم سيتم على مستوى العالم.

واسترسل: التنسيقية تحتوي على لجان نوعيه وعليه يجب أن نختار المسئولين بطريقة محدده، معقبا: ولهذا يتم هيكلة الأعضاء من أجل تقييمهم، مشددا على أن التقييم ماهو إلا تحديد للشخصيات ولا يوجد ناجح أو راسب.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جولات في عدد من المحافظات.. تعرف على أجندة تنسيقية شباب الأحزاب

وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب: نهتم بملف ذوي الاحتياجات وأهالي الشهداء

الهجرة تبحث طرق التعاون حول الدارسين بالخارج بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب

تنسيقية شباب الأحزاب تنظم مائدة مستديرة حول دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية

مفيش أبحاث.. وزير التعليم العالي للطلاب: أيوة هنرجع للدراسة هنمتحن وهنذاكر

تنسيقية شباب الأحزاب تعلن عن تفاصيل ندوة دور المجتمع المدنى فى النهوض بالدول النامية

ترشيحاتنا

قناة مدرستنا: تصريحات جديدة من وزير التعليم في جروب الماميز .. 8 مساء

رئيس مصلحة الشهر العقاري: المواطن يتنازل عن حقه القانوني إذا لم يسجل الوحدة السكنية

شاهد.. تصادم دورية شرطة بسيارة نقل على الطريق السريع

لأول مرة.. لميس الحديدي تكشف عن منقذي عمرو أديب بعد الحادث

التعليم العالي تكشف الحد الأقصى لحضور الطلاب خلال الترم الثاني

صلاح عبد الله: إصابتي بجلطة دماغية غيرت مسار حياتي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماركة عالمية وبالريال السعودي.. سعر غير متوقع لفستان ابنة هيفاء وهبي

ابنة هيفاء وهبي تخطف الأنظار بالحرير.. ومتابعون: جمالك للتأمل

صدام قوي بين الجدة وحفيدها .. ملكة بريطانيا توجه انتقادا لاذعا للأمير هاري