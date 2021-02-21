عضو تنسيقية شباب الأحزاب: نستهدف تنمية العنصر البشري

وتابع "فتحي" خلال برنامج "كلمة أخيرة"، أن التنسيقية تستهدف مفهوم السياسة بشكل وتطبيق جديد، ولهذا تم الاتفاق مع شركاء متخصصين في التقييم من أجل معرفة نقاط القوة والنقاط التي تحتاج إلى تنمية، سواء للأعضاء الحاليين أو الجدد، وذلك بطرق منهجية.









وأضاف: سنقوم بتحليل فكر وشخصية العضو من أجل التأكد من مدى تأثره في الأخرين، وسيكون هناك تقييم مكون من 36 صفحة وكل صفحة تحتوي على 6 أسئلة، منوها إلى أن هذه الأسئلة بعيدة عن الصح والغلط..منوها إلى أن هذا التقييم سيتم على مستوى العالم.





واسترسل: التنسيقية تحتوي على لجان نوعيه وعليه يجب أن نختار المسئولين بطريقة محدده، معقبا: ولهذا يتم هيكلة الأعضاء من أجل تقييمهم، مشددا على أن التقييم ماهو إلا تحديد للشخصيات ولا يوجد ناجح أو راسب.



قال النائب أحمد فتحي، عضو تنسيقية شباب الاحزاب، إن التنسيقية تحتوي على العديد من الموادر البشرية، وتستهدف تنمية العنصر البشري من خلال التدريب والتثقيف، حيث يتم تدريب شباب التنسيقية على مختلف البرامج.