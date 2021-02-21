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يخفض الأكسجين و يشوه الفكين .. خبير مناعة يحذر من أضرار التنفس من الفم

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:02 م
أضرار التنفس من
أضرار التنفس من الفم
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هاجر هانئ
قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن  التنفس عن طريق الفم يظهر أحيانا بسبب احتقان الأنف و انسدادها بسبب الإصابة بفيروسات البرد  أو التهابات الجيوب الأنفية ،حيث يصبح من الصعب أو المستحيل التنفس من خلال الأنف وحدها . 

أضاف مجدي بدران في تصريحات لـ صدى البلد، أن 80% من الأطفال الذين يتنفسون عن طريق الفم يعانون من حساسية الأنف

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أضرار التنفس من الفم 
-دخول الهواء الى  المعدة  وانتفاخها 
- دخول الأتربه للشعب الهوائية 
- وصول الهواء البارد للرئتين بدون تدفئة ،مما يضيق الشعب  ويسبب الكحة ، واحتجاز كميات كبيرة من البلغم داخلها ،و جفاف الفم والأنف و  الحنجرة ، وإجهاد الأحبال الصوتية  و صعوبة النوم  ، والشخير ، و توقف النفس أثناء النوم .
- ارتفاع ضغط الدم نتيجة ضيق الأوعيه الدموية و الكسل وبطء الأداء 
-عدم تهوية الرئتين جيدًا ،و هروب الهواء من بعض فصوص الرئة  و زيادة حموضة الدم 
- انخفاض الأكسيجين  مما يعنى أنيميا  و بطء النمو و تأخر الذكاء فى الأطفال 
- بروز اللسان والأسنان للأمام  و تشوه الفكين 
-ميل الرأس للخلف 
-رائحة كريهة بالفم .

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