يخفض الأكسجين و يشوه الفكين .. خبير مناعة يحذر من أضرار التنفس من الفم

قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن التنفس عن طريق الفم يظهر أحيانا بسبب احتقان الأنف و انسدادها بسبب الإصابة بفيروسات البرد أو التهابات الجيوب الأنفية ،حيث يصبح من الصعب أو المستحيل التنفس من خلال الأنف وحدها .





أضاف مجدي بدران في تصريحات لـ صدى البلد، أن 80% من الأطفال الذين يتنفسون عن طريق الفم يعانون من حساسية الأنف





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أضرار التنفس من الفم

-دخول الهواء الى المعدة وانتفاخها

- دخول الأتربه للشعب الهوائية

- وصول الهواء البارد للرئتين بدون تدفئة ،مما يضيق الشعب ويسبب الكحة ، واحتجاز كميات كبيرة من البلغم داخلها ،و جفاف الفم والأنف و الحنجرة ، وإجهاد الأحبال الصوتية و صعوبة النوم ، والشخير ، و توقف النفس أثناء النوم .

- ارتفاع ضغط الدم نتيجة ضيق الأوعيه الدموية و الكسل وبطء الأداء

-عدم تهوية الرئتين جيدًا ،و هروب الهواء من بعض فصوص الرئة و زيادة حموضة الدم

- انخفاض الأكسيجين مما يعنى أنيميا و بطء النمو و تأخر الذكاء فى الأطفال

- بروز اللسان والأسنان للأمام و تشوه الفكين

-ميل الرأس للخلف

-رائحة كريهة بالفم .



