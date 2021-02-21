يخفض الأكسجين و يشوه الفكين .. خبير مناعة يحذر من أضرار التنفس من الفم

قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن التنفس عن طريق الفم يظهر أحيانا بسبب احتقان الأنف و انسدادها بسبب الإصابة بفيروسات البرد أو التهابات الجيوب الأنفية ،حيث يصبح من الصعب أو المستحيل التنفس من خلال الأنف وحدها .
أضاف مجدي بدران في تصريحات لـ صدى البلد، أن 80% من الأطفال الذين يتنفسون عن طريق الفم يعانون من حساسية الأنف .
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أضرار التنفس من الفم
-دخول الهواء الى المعدة وانتفاخها
- دخول الأتربه للشعب الهوائية
- وصول الهواء البارد للرئتين بدون تدفئة ،مما يضيق الشعب ويسبب الكحة ، واحتجاز كميات كبيرة من البلغم داخلها ،و جفاف الفم والأنف و الحنجرة ، وإجهاد الأحبال الصوتية و صعوبة النوم ، والشخير ، و توقف النفس أثناء النوم .
- ارتفاع ضغط الدم نتيجة ضيق الأوعيه الدموية و الكسل وبطء الأداء
-عدم تهوية الرئتين جيدًا ،و هروب الهواء من بعض فصوص الرئة و زيادة حموضة الدم
- انخفاض الأكسيجين مما يعنى أنيميا و بطء النمو و تأخر الذكاء فى الأطفال
- بروز اللسان والأسنان للأمام و تشوه الفكين
-ميل الرأس للخلف
-رائحة كريهة بالفم .