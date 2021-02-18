استشاري: بعض قطرات الأنف تؤدي إلى حدوث ترهلات في الغضاريف

قال آدم محمد آدم، استشاري الأنف والاذن والحنجرة، إن حالة الطقس الحالية تعد مأساة لأصحاب الجيوب الأنفية، معقبا: حالة الجو تعمل على زيادة نسبة الالتهابات..مسترسلا: التقلبات الجوية الحالية تحدث التهابات تشبه كورونا وعليه فهناك تخبط كبير وواضح.



وأكمل "آدم" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي" المذاع على قناة "دي أم سي"، هناك خلل وتخبط في تشخيص الحالات الآن، ولهذا ننصح بالابتعاد عن التيرات الهوائية والأتربة، لأنها من الاعمال التي تساعد على زيادة الالتهابات.



وشدد على أن الكمامات تعمل على منع انتشار عدوى الجيوب الأنفية، منوها إلى ضرورة ارتداء الكمامة منعا لكورونا وأيضا لألتهابات جيوب الأنف.



وأضاف، يمكن تناول فيتامين سي فور شعور الفرد بالالتهابات، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على نقط للأنف، معقبا: بعض القطرات تستخدم مواد معينة تعمل على ترهل غضاريف الأنف مما يؤدي إلى تدخل جراحي.

