ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد 7 سنوات من اختفائها.. العثور على رفات مراهقة قُتلت في ظروف غامضة

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:11 ص
العثور على رفات مراهقة
العثور على رفات مراهقة بعد 7 سنوات من اختفائها
Advertisements
هدير علاء
بعد مضي 7 سنوات على اختفائها على نحو غامض، عُثِر على رفات مراهقة في الـ17 من عمرها كانت قد شوهدت للمرة الأخيرة في محطة للوقود بولاية "فرجينيا" الأمريكية عام 2013، ولم يظهر لها أثر من ذلك الحين.

ووفقًا لما أوردته تقارير وسائل إعلام حول الواقعة، فإنه قد عُثِر على رفات المراهقة الراحلة "أليكسيس مورفي" في ملكية خاصة بمقاطعة "نيلسون" بالولاية الأمريكية في الـ3 من ديسمبر العام الماضي، ولم تتلق شرطة المقاطعة تأكيدًا يفيد بأن الرفات التي جرى العثور عليها هي بالفعل رفاة "مورفي" سوى في الـ5 من فبراير الجاري.


ولم تكشف الشرطة بعد عن كيفية التوصل إلى رفات المراهقة بعد مرور 7 سنوات على اختفائها دون أثر، في حين أشير إلى أن تأخير الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالعثور على رفاتها كان احترامًا لعائلتها.

وقالت عائلة "أليكسيس مورفي" في بيان أرسلته إلى شرطة المقاطعة إنه رغم الحزن والألم لفقدانها منذ عام 2013، إلا أنهم ظلوا يأملون أن يتم العثور عليها على قيد الحياة وليس جثة هامدة.

يذكر أن "مورفي" كانت قد شوهدت للمرة الأخيرة قبيل اختفائها مباشرة في محطة وقود بمقاطعة "نيلسون"، وأبلغت عائلتها عن اختفائها في الـ3 من أغسطس لعام 2013، وتبين أن محطة الوقود تبعد مسافة 6 أميال تقريبًا عن المكان الذي عُثِر فيه على رفاتها بعد أكثر من 7 سنوات.

وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن الواقعة أن الضحية كانت في طريقها إلى صالون تجميلي استعدادًا لالتقاط صورة مدرسية وقت اختطافها.


وأجرت السلطات عملية بحث موسعة لتحديد موقعها، واستمرت جهود البحث بشكل دوري منذ اختفائها؛ وفي عام 2014 أُدين رجل في الـ55 من عمره يُدعى "راندي ألين تايلور" بالقتل من الدرجة الأولى وحُكم عليه بالسجن مدة الحياة، وذلك بعد أن أظهر تسجيل كاميرا مراقبة بمحطة الوقود سيارة "مورفي" وقد كانت تتبع شاحنة الجاني.

وعثر المحققون أيضًا على خصلات من شعر الضحية وهاتفها المحمول وقرط وظفر بشري في البيت المتنقل الذي كان "تايلور" يقيم به، كما عثروا على سيارة الضحية بعد عدة أيام من اختفائها في موقف للسيارات ملحق بدار سينما في مقاطعة أخرى، وأنكر الجاني التهم الموجهة إليه وأصر على براءته ورفض الإدلاء بأي معلومات عن ضحيته في تلك الأثناء.
بعد 7 سنوات من اختفائها.. العثور على رفات مراهقة قُتلت في ظروف غامضة
بعد 7 سنوات من اختفائها.. العثور على رفات مراهقة قُتلت في ظروف غامضة
بعد 7 سنوات من اختفائها.. العثور على رفات مراهقة قُتلت في ظروف غامضة
بعد 7 سنوات من اختفائها.. العثور على رفات مراهقة قُتلت في ظروف غامضة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أم تتخلص من جثة طفلتها ذات العامين بعد مقتلها على يد عشيقها.. تفاصيل

بالاتفاق مع زوجته.. مراهق يرتكب جريمة وحشية والضحية رضيعته حديثة الولادة

عنفه والده لخروجه بدون إذن.. مراهق يقتل 6 من عائلته رميا بالرصاص

بعد عامين من اختفائها.. العثور على هيكل عظمي الطفلة نور في"شوال" بالمنوفية

ترشيحاتنا

الصعايدة الجدعان.. قصة فتاة المنيا صاحبة مشروع سينما آثار مصر الشبيه بآلة الزمن.. فيديو

وقع في الفخ .. شاهد امرأة تكشف خيانة زوجها من خلال صورتين

هل يجوز تغيير النية أثناء صلاة الفرض؟.. الإفتاء توضح

لصحة الجلد ونضارة البشرة.. هاني الناظر يوصي بتناول 3 فيتامينات

مفاجأة في قضية الطبيب المتحرش .. مهاجم منتخب مصر تعرض للتحرش الجنسي وضرب الطبيب علقة موت .. خاص

صحة البرلمان توضح استعدادات الحكومة للموجة الثالثة من كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 7 سنوات من اختفائها.. العثور على رفات مراهقة قُتلت في ظروف غامضة

بـ ايموجي.. شاهد | نجوم يخفون وجوه أبنائهم عن السوشيال ميديا آخرهم يوسف الشريف

شاهد.. مزاد سيارات حوادث فاخرة في مصر