بعد 7 سنوات من اختفائها.. العثور على رفات مراهقة قُتلت في ظروف غامضة

بعد مضي 7 سنوات على اختفائها على نحو غامض، عُثِر على رفات مراهقة في الـ17 من عمرها كانت قد شوهدت للمرة الأخيرة في محطة للوقود بولاية "فرجينيا" الأمريكية عام 2013، ولم يظهر لها أثر من ذلك الحين.





ووفقًا لما أوردته تقارير وسائل إعلام حول الواقعة، فإنه قد عُثِر على رفات المراهقة الراحلة "أليكسيس مورفي" في ملكية خاصة بمقاطعة "نيلسون" بالولاية الأمريكية في الـ3 من ديسمبر العام الماضي، ولم تتلق شرطة المقاطعة تأكيدًا يفيد بأن الرفات التي جرى العثور عليها هي بالفعل رفاة "مورفي" سوى في الـ5 من فبراير الجاري.









ولم تكشف الشرطة بعد عن كيفية التوصل إلى رفات المراهقة بعد مرور 7 سنوات على اختفائها دون أثر، في حين أشير إلى أن تأخير الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالعثور على رفاتها كان احترامًا لعائلتها.





وقالت عائلة "أليكسيس مورفي" في بيان أرسلته إلى شرطة المقاطعة إنه رغم الحزن والألم لفقدانها منذ عام 2013، إلا أنهم ظلوا يأملون أن يتم العثور عليها على قيد الحياة وليس جثة هامدة.





يذكر أن "مورفي" كانت قد شوهدت للمرة الأخيرة قبيل اختفائها مباشرة في محطة وقود بمقاطعة "نيلسون"، وأبلغت عائلتها عن اختفائها في الـ3 من أغسطس لعام 2013، وتبين أن محطة الوقود تبعد مسافة 6 أميال تقريبًا عن المكان الذي عُثِر فيه على رفاتها بعد أكثر من 7 سنوات.





وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن الواقعة أن الضحية كانت في طريقها إلى صالون تجميلي استعدادًا لالتقاط صورة مدرسية وقت اختطافها.









وأجرت السلطات عملية بحث موسعة لتحديد موقعها، واستمرت جهود البحث بشكل دوري منذ اختفائها؛ وفي عام 2014 أُدين رجل في الـ55 من عمره يُدعى "راندي ألين تايلور" بالقتل من الدرجة الأولى وحُكم عليه بالسجن مدة الحياة، وذلك بعد أن أظهر تسجيل كاميرا مراقبة بمحطة الوقود سيارة "مورفي" وقد كانت تتبع شاحنة الجاني.



