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منوعات

حصيلة السرقة «فكة» .. مسنة 77 عاما تواجه لصا بـ عكاز وتجبره على الفرار .. شاهد

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:25 ص
فيديو لـ مسنة 77
فيديو لـ مسنة 77 عاما تواجه لصا بـ عكاز وتجبره على الفرار
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هدير علاء
وثقت لقطات مصورة تداولتها وسائل إعلام اللحظة التي تمكنت فيها مسنة بريطانية من مواجهة سارق يصغرها بحوالي 46 عامًا بشجاعة، حتى لاذ بالفرار مبتعدًا عنها، ولم تستخدم في ذلك سوى عكازًا كانت تتكئ عليه أثناء سيرها.

وتناول تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل واقعة الاعتداء والسرقة التي وقعت ضحيتها امرأة مسنة في الـ77 من عمرها، موضحًا أن السارق "جيسون شيلدون"، البالغ عمره 31 عامًا، اقترب منها بينما كان يقود دراجة وأحكم قبضته على حزام حقيبة يدها وسحبها إلى الوراء متسببًا في سقوط أحد عكازيها.


لكن الضحية، والتي لم تُذكر هويتها، تمكنت من الحفاظ على توازنها وظلت واقفة على قدميها وتصدت لـ"شيلدون" من خلال ضربه بالعكاز الذي كانت تستخدمه في أعقاب خضوعها لـجراحة استبدال الركبة.

وشوهدت في مقطع فيديو التُقط من داخل سيارة مارة على الطريق وقت تعرضها للاعتداء والسرقة، وهي توجه لها ضربات متعددة بعكازها، كما صرخت في وجهه مطالبة إياها بإعادة حقيبتها أثناء ابتعادها عنها على دراجته.

وأفاد تقرير "ديلي ميل" بأنه قد صدر حكم ضد "جيسون شيلدون" نهاية الأسبوع الماضي بالسجن لمدة 6 سنوات على خلفية واقعتي سرقة واعتداء ارتكبهما بمقاطعة "نوتنجهامشاير" نهاية شهر فبراير من العام الماضي بفارق دقائق معدودة.

وقال مسئول بالشرطة المحلية، يُدعى "جون ويلسون"، تعليقًا على الواقعة إن الاعتداء على امرأة مسنة وضعيفة تسير متكئة على عكازين على هذا النحو هو أمر "جدير بالازدراء"، واستطرد أنه: "بعد أن تم الإبلاغ عن الحادث وشاهدنا مقطع الفيديو صُدمنا فكيف يمكن لشخص ما الإقدام على مثل هذا الفعل ومن ثم صممنا على تقديمه للعدالة".


يذكر أن "شيلدون" استطاع الفرار بعد استيلائه على حقيبة المسنة، والتي لم يكن بداخلها سوى مفاتيح بيتها وكيس صغير يحتوى على بعض الفكة، لكنه واصل سلوكه الإجرامي، حيث استهدف ضحية أخرى في غضون دقائق معدودة من الاعتداء الأول، وكان الضحية في المرة الثانية مسنًا في الـ52 عمره، كان قد استخدم لتوه ماكينة صراف آلى وفي طريق عودته لمحل سكنه.

وبمجرد أن أوشك المسن على فتح الباب الأمامي لمنزله اعتدى عليه "شيلدون" وأصابه في رأسه وأطاح به أرضًا، كما وجه له لكمات متتالية في رأسه وهدده للاستيلاء على أمواله، إلا أن المسن استطاع دفع النقود تحت الباب الأمامي، وبذلك فشل السارق في الاستيلاء عليها، ولاذ بالفرار بعد أن تسبب في إصابات متعددة للضحية من بينها ارتجاج في المخ؛ وأُلقي القبض عليه في وقت لاحق وقُدم للمحاكمة.

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