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رياضة

الأسوأ في 100 سنة.. صحف إنجلترا تقسو على ليفربول بعد خسارة ديربي الميرسيسايد

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:26 ص
ليفربول ضد إيفرتون
ليفربول ضد إيفرتون
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إسراء أشرف
اهتمت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم،الأحد، بسقوط ليفربول الرابع على التوالي، أمام جاره إيفرتون في ديربي الميرسيسايد 0-2، مساء أمس، السبت، ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.


ووضعت صحيفة "صن" على غلافها "أنتم التاريخ".


وتناولت الصحيفة فوز إيفرتون على ليفربول بملعب "أنفيلد" وتحطيم عدة أرقام تاريخية في اللقاء.


وعنونت صحيفة "ديلي ميل": "الأسوأ في 100 سنة".


• ليفربول يخسر الديربي 

• ليفربول يسجل 4 هزائم متتالية على أرضه تحت قيادة كلوب 

• بين جودفري يستمتع بالفوز بينما يبدو كلوب متحيّرًا 

• كلوب أقرّ بألم الهزيمة بالديربي 
 
• ليفربول أسوأ بطل على أرضه منذ 1929.


بينما عنونت صحيفة "ستار": "إيفرتون ملوك الميرسيسايد".


فيما قالت صحيفة "تليجراف": "الريدز يدفعون الغرامة وهدف سيغوردسون يكمل الإنتصار التاريخي لإيفرتون".


وتجمد رصيد ليفربول عند 40 نقطة في المركز السادس، متفوقًا بفارق الأهداف فقط عن إيفرتون الذي له مباراة مؤجلة.
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