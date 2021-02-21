الأسوأ في 100 سنة.. صحف إنجلترا تقسو على ليفربول بعد خسارة ديربي الميرسيسايد

اهتمت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم،الأحد، بسقوط ليفربول الرابع على التوالي، أمام جاره إيفرتون في ديربي الميرسيسايد 0-2، مساء أمس، السبت، ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.









ووضعت صحيفة "صن" على غلافها "أنتم التاريخ".



وتناولت الصحيفة فوز إيفرتون على ليفربول بملعب "أنفيلد" وتحطيم عدة أرقام تاريخية في اللقاء.





