نائب بالشيوخ يطالب رجال الأعمال بدعم جهود الدولة لحماية العمالة غير المنتظمة

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن الدولة المصرية أنفقت على دعم العمالة غير المنتظمة ضمن المنحة الرئاسية لهم لمواجهة تداعيات جائحة كورونا حتى الآن نحو 5.3 مليار جنيه.





وأضاف الجندي، في بيان، الأحد، أن الحكومة بدأت تحويل نحو مليار جنيه لصرف الدفعة الثالثة من المرحلة الثانية للمنحة الاستثنائية للتخفيف من الأعباء عن كاهل هذه العمالة التي تضررت جراء أزمة كورونا.





وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن منحة العمالة غير المنتظمة ساهمت في إنقاذ ملايين الأسر المصرية من الجوع والفقر، بعد أن فقدت هذه الأسر مصادر دخلها سواء بشكل كامل أو جزئي، لافتا إلى أن الدولة المصرية ترعى أبنائها جيدا وتحرص على مساندتهم في المحن والأزمات.





وثمن الجندي، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير التمويل المطلوب لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد - 19"، ورغم وفاء الحكومة بوعدها وصرف المنحة الأولى على دفعات، إلا أنه ومع بداية الموجة الثانية للوباء وجَّه الرئيس بمد صرف المنحة لفترة مماثلة دعما للمواطنين في مواجهة الأزمة.





وطالب عضو مجلس الشيوخ، رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بدعم هذه المبادرة من خلال المساهمة في توفير التمويل اللازم لها في ظل استمرار انتشار الوباء ومعاناة ملايين المصريين من تداعياته، موضحا أن الدولة وحدها تتحمل أعباء كبيرة في مواجهة الجائحة وتحتاج إلى الدعم لمواصلة ذلك أو لتعزيز هذا الدور.