ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب بالشيوخ يطالب رجال الأعمال بدعم جهود الدولة لحماية العمالة غير المنتظمة

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:19 ص
المهندس حازم الجندي،
المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ
Advertisements
معتز الخصوصى
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن الدولة المصرية أنفقت على دعم العمالة غير المنتظمة ضمن المنحة الرئاسية لهم لمواجهة تداعيات جائحة كورونا حتى الآن نحو 5.3 مليار جنيه. 

وأضاف الجندي، في بيان، الأحد، أن الحكومة بدأت تحويل نحو مليار جنيه لصرف الدفعة الثالثة من المرحلة الثانية للمنحة الاستثنائية للتخفيف من الأعباء عن كاهل هذه العمالة التي تضررت جراء أزمة كورونا. 

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن منحة العمالة غير المنتظمة ساهمت في إنقاذ ملايين الأسر المصرية من الجوع والفقر، بعد أن فقدت هذه الأسر مصادر دخلها سواء بشكل كامل أو جزئي، لافتا إلى أن الدولة المصرية ترعى أبنائها جيدا وتحرص على مساندتهم في المحن والأزمات.

وثمن الجندي، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير التمويل المطلوب لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد - 19"، ورغم وفاء الحكومة بوعدها وصرف المنحة الأولى على دفعات، إلا أنه ومع بداية الموجة الثانية للوباء وجَّه الرئيس بمد صرف المنحة لفترة مماثلة دعما للمواطنين في مواجهة الأزمة.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بدعم هذه المبادرة من خلال المساهمة في توفير التمويل اللازم لها في ظل استمرار انتشار الوباء ومعاناة ملايين المصريين من تداعياته، موضحا أن الدولة وحدها تتحمل أعباء كبيرة في مواجهة الجائحة وتحتاج إلى الدعم لمواصلة ذلك أو لتعزيز هذا الدور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس البنك الزراعي: 550 ألف مستفيد من المرحلة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة بـ 275 مليون جنيه

برلماني: 2 مليار جنيه لدعم الفئات الأولى بالرعاية خلال كورونا تحرك وطني

الحكومة توفر مليار جنيه إضافية لمواجهة كورونا.. نواب: التدابير الاستباقية ساعدت في تقليل الخسائر.. تطبيق التباعد الاجتماعي يحد من تفاقم الأزمة.. والعمالة غير المنتظمة وذوي الإعاقة أكثر الفئات احتياجا

أورنج مصر تشارك في المرحلة الرابعة من المنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة

نائبة بالبرلمان تشيد بصرف الدفعة الثانية للمنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة

2 مليون و260 ألف عامل.. وزارة التخطيط تزف بشرى لـ العمالة غير المنتظمة.. فيديو

ترشيحاتنا

3 تحذيرات من موسيماني للاعبي الأهلي قبل مواجهة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا

أحلى سنين عدت.. حنان ترك تحتفل بمرور 9 سنوات على أول لقاء يجمعها بزوجها

هل يجوز تغيير النية أثناء صلاة الفرض؟.. الإفتاء توضح

بتختفى بعد 7 أيام.. تعرف على كيفية تشغيل ميزة واتساب الجديدة

هجوم مفاجئ لداعش على ميليشيات إيرانية.. ورد روسي قاتل

شاهد.. مزاد سيارات حوادث فاخرة في مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 7 سنوات من اختفائها.. العثور على رفات مراهقة قُتلت في ظروف غامضة

بـ ايموجي.. شاهد | نجوم يخفون وجوه أبنائهم عن السوشيال ميديا آخرهم يوسف الشريف

شاهد.. مزاد سيارات حوادث فاخرة في مصر