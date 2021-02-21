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خبير: توقعات إيجابية بشأن الاقتصاد المصري.. فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:35 ص
علي الادريسي
علي الادريسي
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ياسمين القصاص
قال على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إنه توجد توقعات إيجابية بشأن الاقتصاد المصري، موضحا أن صندوق النقد الدولى يتوقع تطورا كبيرا بشأن الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة.


وأضاف الإدريسي، عبر "زووم" في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التليفزيون المصري، أن توقعات صندوق النقد الدولى الإيجابية يكون لها مردود هام جدا على جانب الاستثمار والمستثمرين، سواء محليين أو أجانب، حتى يكون لديهم المزيد من الثقة لإقامة العديد من الاستثمارات الخاصة بهم، سواء البدء فى استثمارات طويلة الأجل مباشرة أو استثمارات غير مباشرة.


وأشار إلى أن المقصود بالاستثمارات غير المباشرة هو الاستثمارات داخل سوق الأوراق المالية، لافتا إلى أن الدولة تتحرك بقوة نحو تلك الاستثمارات، حتى تستطيع التغلب على العقبات أمام المستثمرين، إضافة إلى أن الدولة تعتبر الاستثمارات شهادة نجاح للدولة التى اتخذتها للتعامل والتعايش مع فيروس كورونا.


وأكد على الادريسي، أن الدولة نفذت خطة التعايش مع فيروس كورونا، بشهادة المؤسسات الدولية التى تثبت نجاح في استمرار الأعمال في الاقتصاد، ولكن بعد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، فتلك الأمور ساعدت الدولة في تجنب العديد من الخسائر، كما أنها أدت إلى الاستقرار في الشراع والسوق المصرية، من جانب السلع والخدمات.


وأوضح أن مؤسسات الدولة استمرت في العمليات الإنتاجية بشكل طبيعي، مؤكدا أن المشروعات القومية كان لها دور كبير جدا في تلك الأزمة، حيث ساعدت على إعطاء القطاع الخاص الاستمرار في العملية الإنتاجية.
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