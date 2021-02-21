علي معلول يعود لتدريبات الأهلي.. الخميس المقبل

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، أن علي معلول، ظهير أيسر الفريق، بدأ في التعافي من إصابته بشد في العضلة الخلفية.





وقال أبو عبلة إن «معلول» سينتظم في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي بداية من الخميس المقبل ولمدة ٤٨ ساعة، وينتظم بعدها بشكل طبيعي في تدريبات الفريق الجماعية.





وأكد أبو عبلة أن معلول سيكون جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة عقب مواجهة سيمبا التنزاني، وذلك بعد انتهاء اللاعب من برنامجه التأهيلي المنفرد في القاهرة .





ويخوض الأهلي مرانه الثاني في الثانية عشرة والنصف بعد ظهر اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب جيمخانا في دار السلام بتنزانيا.



