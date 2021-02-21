لمبة جاز تتسبب فى مجازاة 5 مسئولين بمصلحة الكيمياء

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 69 لسنة 62 قضائية عليا بمجازاة 5 مسئولين من قيادات مصلحة الكيمياء بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة والإضرار بالمال العام وتربيح الغير دون وجه حق.





تضمن الحكم خصم أجر 15 يومًا من راتب أخصائي مشتريات بالادارة العامة للمشتريات والمخازن بمصلحة الكمياء لقيامه بطلب التعاقد بالأمر المباشر على صيانة وإصلاح وتوريد وتركيب عدد 2 لمبة بجهاز الضوء لمعمل المنسوجات دون الرجوع للمخازن لبيان مدى توافر الصنف من عدمه.





ولم يقم المخالف بالعرض على اللجنة المختصة بالاصلاح والصيانة والبت الفني والمالي في العطاءات المقدمة بما من شانه تعاقد جهة عمله على شراء وتوريد أصناف متوافرة بالمخازن والإدعاء على خلاف الحقيقة والواقع بتركيب عدد 2 لمبة بجهاز الضوء رغم كون الجهاز مجهز وتم توريد وتركيب لمبة واحدة به.





وقضت المحكمة بمجازاة مدير عام الادارة العامة للمشتريات والمخازن بمصلحة الكيمياء بعقوبة التنبيه لإهمالها الإشراف والمراجعة على أعمال المخالف الأول مما ادى الى التعاقد بالأمر المباشر مع شركة طيبة للالكترونيات على شراء وتوريد وتركيب عدد 2 لمبة بجهاز الضوء الصناعي بمعمل المنسوجات دون الرجوع للمخازن للوقوف على مدى توافر الاصناف المطلوب شرائها من عدمه او عرض العطاءات علي اللجنة المختصة بالاصلاح والصيانة والبت الفني والمالي وتوريد وتركيب لمبه واحدة بدلا من عدد 2 لمبة محل أمر التوريد والتعاقد وفي غير الاحوال والاوضاع المقررة بقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية





وخصم أجر 15 يومًا من راتب مدير ادارة الالياف الصوفية، وتغريم هدى سليم عبد المقصود فراج، مديرة ادارة العزل والمنسوجات القطنية بما يعادل أجر 15 يومًا من راتبها عند انتهاء خدمتها، وخصم أجر 15 يومًا من راتب ، مدير ادارة الالياف الصناعية لإعتمادهم مطابقه العطاءات المقدمة لاصلاح وصيانة جهاز الضوء الصناعي لمعمل المنسوجات فنيًا وماليًا رغم عدم عضويتهم بلجان البت الفني والمالي وحال كون العطاءات المقدمة متضمنة توريد وتركيب عدد 2 لمبة في حين أن الجهاز محل الاصلاح مجهزة ومزود بعدد لمبة واحدة مما ترتب عليه الاضرار وتسهيل الاستيلاء علي المال العام حال التعاقد علي خلاف الحقيقة بتوريد وتركيب عدد 2 لمبة بجهاز الضوء.





وسهل المخالف الخامس منفردًا لمندوب شركة طيبة للالكترونيات الاستيلاء دون وجه حق علي قيمه لمبة جهاز الضوء الصناعي لمعمل المنسوجات حال إصداره خطاب الي المحالة الثانية باصلاح وصيانة وتشغيل الجهاز والاشتراك مع مندوب الشركة بطريق الاتفاق والمساعدة في التعاقد مع الشركة على توريد وتركيب عدد 2لمبة بالجهاز محل التحقيق وعلى خلاف الحقيقة والواقع لتجهيز وتوريد وتركيب عدد 2لمبة بالجهاز.