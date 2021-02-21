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اقتصاد

تبدأ بالسودان وتنزانيا.. التصديرى للغذائية: 6 بعثات تجارية خلال 2021

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:09 م
المجلس للتصديرى للصناعات
المجلس للتصديرى للصناعات الغذائية
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ولاء عبدالكريم
قال المجلس للتصديرى للصناعات الغذائية إنه من المقرر إقامة 6 بعثات تجارية خلال عام 2021 الجارى إلى أهم الدول المستهدفة أمام المنتجات الغذائية المصرية، والتى بدأت من يناير الماضى أولى البعثات إلى السودان ويليها تنزانيا إبريل 2021، ودولة مدغشقر فى يونيو من العام الجارى، وأثيوبيا فى يوليو، وغانا فى أغسطس 2021، رواندا وبروندى فى شهر سبتمبر، وذلك بهدف زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة وكميات أكبر من المستهدف سنويا . 

وأضاف المجلس، أنه سيتم المشاركة فى معرض سمر فانسى فود فى نيويورك خلال الفترة 27 إلى 29 سبتمبر المقبل، ومعرض أنوجا فى ألمانيا من 9 إلى 13  أكتوبر، لافتاً إلى أن أهم 10 دول مستوردة من مصر خلال 2020 بأكبر حصة تصديرية جاءت كالتالى: 

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1- السعودية بقيمة 408 ملايين دولار.  
2- أمريكا 181 مليون دولار. 
3- الأردن 169 مليون دولار. 
4- اليمن 166 مليون دولار . 
5- الإمارات 134 مليون دولار . 
6- العراق 125 مليون دولار . 
7- فلسطين 101 مليون دولار . 
8- ليبيا 163 مليون دولار.
9- الجزائر 153 مليون دولار . 
10- المغرب 93 مليون دولار . 
 
وتمثل صادرات الصناعات الغذائية إلى هذة الدول نحو 64% من إجمالى الصادرات خلال 2020 بقيمة 2.4 مليار دولار، من إجمالى 3.5 مليار دولار إجمالى الصادرات من كافة السلع الغذائية على مدار العام . 
 
يذكر أن مصر تُعتبر أولى الدول التى قامت بالمشاركة بمعرض جلفود دبى لتستمر المشاركة لأكثر من 20 عاما دون انقطاع وبتواجد نُخبة من أفضل الشركات المصرية المصدرة العاملة بقطاع الصناعات الغذائية، ويعد السوق الإماراتى أحد أهم الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية بقيمة بلغت 134 مليون دولار عام. 
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