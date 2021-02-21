بعد إسقاط ليفربول.. أنشيلوتي يكشف سر إيقاف خطورة محمد صلاح

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق إيفرتون، سر إيقاف خطورة النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، خلال مواجهة الفريقين، أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 25، من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز التوفيز بهدفين دون رد.
وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية عقب المباراة:" لعبنا المباراة بأربعة مدافعين للسيطرة على خطورة محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو، كما دفعت بـ كولمان، للحد من انطلاقات روبرتسون، مع ثنائي هجومي هما خاميس رودريجيز وريتشارليسون".
وتابع:" نجحنا في استغلال ضغط فريق ليفربول، من خلال الاعتماد على ريتشارلسون في خط الهجوم، والذي يلعب بثبات كبيرة، ويمتلك قدرة تهديفية عالية".
وسجل أهداف إيفرتون كلا من ريتشارلسون وجيلفي سيجوردسون من ركلة جزاء.
وتعد هذه المرة الأولى منذ 22 عاما، التي يفوز فيها إيفرتون على ليفربول في ملعب أنفيلد.
وتجمد رصيد ليفربول في المركز السادس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 40 نقطة، متساويا مع إيفرتون الذي يحتل المركز السابع.