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رياضة

أبرزها خطيئة كلوب.. 3 أسباب وراء انهيار ليفربول في الدوري الإنجليزي

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:18 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد السعيد
يقدم فريق ليفربول نتائج كارثية في الفترة الأخيرة في مسابقة الدوري الإنجليزي، جعلته يبتعد تماما عن المنافسة على اللقب، والتراجع إلى المركز السادس بـ 40 نقطة.

وخسر فريق ليفربول أمام إيفرتون بهدفين دون رد، أمس السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 25، من مسابقة الدوري الإنجليزي.


وتعرض الفريق لعدة هزائم على التوالي في مسابقة الدوري الإنجليزي، ليصبح أمل الفريق هذا الموسم هو حجز مقعد مؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كان يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أكد الأسبوع الماضي، أنه فقد الأمل في المنافسة على لقب البريميرليج هذا الموسم.

ويستعرض "صدى البلد" 3 أسباب وراء انهيار فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم:

1- خطيئة كلوب:

وافق يورجن كلوب على رحيل المدافع الكرواتي ديان لوفرين خلال الصيف الماضي إلى سان بطرسبورج الروسي، رغم أنه أهم مدافع في ليفربول بعد فيرجيل فان دايك، ولم يعوض رحيله بالتعاقد مع مدافع آخر.

رحيل لوفرين كان له تأثيرا سلبيا على دفاع الريدز، حيث أصيب في بداية الموسم كلا من جوميز وفان دايك وماتيب، وبات يورجن كلوب في ورطة.

حاول يورجن كلوب تصحيح هذا الخطأ خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية بالتعاقد مع ثنائي دفاعي هما بن ديفيز وكاباك، ولكن الثنائي لم يحلا أزمة الريدز، حيث استقبلت شباكه 10 أهداف في آخر 4 مباريات في البريميرليج.

2- الإصابات العديدة:

تعرض فريق ليفربول لإصابات عديدة هذا الموسم بشكل غير طبيعي، تسببت في دفع كلوب بـ لاعبين في غير مراكزهم، مثل الاعتماد على فابينيو في خط الدفاع.

3- عدم وجود دكة قوية:

ليفربول لا يمتلك بدلاء قادرين على تعويض الأساسين سواء في حراسة المرمى أو خط الدفاع أو خط الهجوم.

الخط الوحيد الذي يتوافر فيه عناصر عديدة متميزة هو خط الوسط.
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