السبت الحزين على كبار أوروبا.. ليفربول يواصل السقوط و«لعنة» المونديال تضرب بايرن ميونخ

شهد أمس، السبت، العديد من المفاجآت المدوية، حيث فشل كبار أوروبا في تحقيق الفوز في الدوريات المحلية (الألماني - الإسباني - الإنجليزي).









ويستعرض "صدى البلد" أبرز مفاجأة السبت الحزين على كبار أوروبا:









1- بايرن ميونخ:

خسر بايرن ميونخ أمام نظيره آينتراخت فرانكفورت بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الـ 22، من مسابقة الدوري الألماني.









وجاءت أهداف فرانكفورت عن طريق دايتشي كامادا وأمين يونس، بينما سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف بايرن ميونخ الوحيد.









ويعد هذا هو التعثر الثاني للبايرن على التوالي في الدوري الألماني، منذ تتويج الفريق بكأس العالم للأندية 14 فبراير الماضي.









ويظل بايرن ميونخ متربعا على صدارة البوندسليجا برصيد 49 نقطة، بفارق 5 نقاط عن لايبزيج صاحب المركز الثاني.









2- أتلتيكو مدريد:

يواصل فريق أتلتيكو مدريد نزيف النقاط في مسابقة الدوري الإسباني، بعد السقوط المفاجئ أمام ليفانتي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 24.









وجاءت أهداف ليفانتي عن طريق حوسي موراليس وخورخي دي فروتوس.









ولم يحصد أتلتيكو مدريد سوى نقطة وحيدة آخر مباراتين في الدوري الإسباني، ليمنح ريال مدريد وبرشلونة وفرصة ثمينة لمطاردته على الصدارة.









ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.









3- ليفربول:

واصل فريق ليفربول نتائجة الكارثية، بالسقوط أمام إيفرتون بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 25، من مسابقة الدوري الإنجليزي.









وسجل أهداف إيفرتون كلا من ريتشارلسون وجيلفي سيجوردسون من ركلة جزاء.









وتعد هذه المرة الأولى منذ 22 عاما، التي يفوز فيها إيفرتون على ليفربول في ملعب أنفيلد.









وتجمد رصيد ليفربول في المركز السادس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 40 نقطة، متساويا مع إيفرتون الذي يحتل المركز السابع.



