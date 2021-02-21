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تعليم

التعليم : سنؤجل امتحان أي طالب تظهر عليه أعراض مرضية بعد إثبات حالته بتقرير طبي

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:00 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل خطة التعامل مع ظهور أي اعراض مرضية على أي من طلاب المدارس خلال فترة عودة الطلاب للمدارس لآداء امتحانات الفصل الدراسي الاول المقرر انطلاقها من 27 فبراير 2021 .

حيث علم صدى البلد أن وزارة التربية والتعليم أصدرت تعليمات لجميع المدارس ، شددت خلالها على أنه ، عند ظهور اي اعراض مرضية على أي من الطلاب داخل المدارس ، يتم عرض الطالب على الزائرة الصحية التي تقوم بتحرير تقرير طبي لتأجيل امتحان الطالب للفصل الدراسي الثاني .

وقالت وزارة التربية والتعليم : لا يسمح لأي طالب مصاب بتأدية الامتحانات حفاظا على الصحة العامة لجميع الطلاب .

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم ، بدء اختبارات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ ، بهدف منح الطلاب الفرصة الكافية لمراجعة مناهج الترم الأول  ، على ان يتم بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من يوم 10 مارس.

كما قررت الوزارة ، أنه بالنسبة لـ امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وامتحانات مواد الهوية للمدارس الدولية ، فسيتم إجراؤها في نهاية العام.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه ، من حق ولي الأمر إختيار إعادة السنة الدراسية عن طريق تقديم طلب رسمي للإدارة التعليمية.
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